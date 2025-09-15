Basket - "B" maschile. Bcl "sbanca" La Spezia

TARROS

76

BCL

80

LA SPEZIA - Bcl vince anche alla Spezia nella terza amichevole stagionale in fase di preparazione che, ormai, è scollinata verso la parte finale. Il 28 settembre comincia la "B" interregionale contro Arezzo.

Il successo di sabato sera per la truppa di coach Olivieri, di misura, è arrivato dopo uno "scrimmage", come sono definiti nella pallacanestro questi test, assai equilibrato. La formazione ligure, infatti, sarà affrontata dai biancorossi anche in campionato. Per questo motivo la prova era considerata interessante, perché contro un’ avversaria di pari livello. Le indicazioni per coach Olivieri sono sicuramente positive, anche se cominciano a farsi sentire i carichi di lavoro a livello atletico che sono stati immagazzinati dai muscoli dei giocatori da Ferragosto in poi.

Ampie rotazioni, tutti hanno messo piede sul parquet del "Palasprint", dove gioca le sue gare interne la Tarros. Senza mai essere caratterizzata da vantaggi significativi, un punto a punto che si è protratto in pratica per tutto il match. Come affermiamo sempre, il punteggio è davvero l’ultimo aspetto che viene osservato, da allenatori e da staff tecnico in questi casi. In ogni caso anche i due nuovi, Valentini e Pichi, sembrano essersi inseriti nel migliore dei modi nei meccanismi di gioco e sembrano conoscere già a menadito il libro dei book del tecnico umbro.

Nessuno si è fatto male e anche questa rappresenta sempre, nelle amichevoli estive, una buona notizia, poiché gli imprevisti di questo genere possono arrivare da un momento all’altro. Adesso si prosegue senza sosta fino al 28. Mercoledì 17 settembre, al "Palatagliate" altro test, stavolta contro Empoli. Sabato prossimo, 20 settembre, avrebbe dovuto esserci l’amichevole a campi invertiti con Spezia e si sarebbe dovuto giocare a Lucca. Ma è stata annullata. I dirigenti della franchigia del Golfo dei Poeti hanno comunicato che non potranno essere presenti per varie defezioni, legati a motivi abbastanza eterogenei. Avendolo comunicato, però, soltanto all’ultimo tuffo, diventa arduo, per il direttore sportivo Umberto Vangelisti, organizzare una sfida contro una squadra alternativa.

Si vuole evitare di giocare contro compagini di serie "C", mentre quelle di "B1" cominciano il campionato una settimana prima, il 21 settembre e, quindi, non sono disponibili. Si era fatta avanti Genova, ma Bcl accetterà solo se si giocherà al "Palatagliate". Si vedrà. Dopo il ko con Pielle (che milita in "B1"), ma con bella figura e le vittorie su Piombino (categoria superiore) e Spezia, l’entourage biancorosso è soddisfatto. Barsanti e compagni potranno recitare ruolo di primattori, per conquistare quella "B" nazionale sfuggita per un soffio nel 2024-2025, con la finale persa con Quarrata.

Massimo Stefanini