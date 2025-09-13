Basket - "B" maschile. Bcl mette le quattro ruote

Due sfide con Spezia. Si comincia oggi, nel Golfo dei poeti, alle 17.30, al "Palasprint", contro la Tarros che disputerà lo stesso campionato, "B" interregionale, nello stesso girone di Bcl. La prossima settimana il… ritorno, per così dire, al "Palatagliate". Dopo il successo su Piombino e l’onorevole sconfitta con una corazzata come Pielle Livorno, cresce la fiducia nell’ambiente biancorosso.

Prosegue, dunque, la preparazione di Bcl in vista del campionato che partirà a fine mese. Soddisfazione anche per i propri giovani che si mettono sempre più in evidenza, come Matteo Lenci che a Lucca si è visto al "Lovari" con la maglia della Virtus Bologna.

Ma il lavoro prosegue anche fuori dal campo. Ad esempio con il progetto "Due passioni, una città". Di che si tratta? Il pilota Rudy Michelini e Bcl hanno ufficializzato l’avvio di una collaborazione per la stagione 2025-’26. Un progetto reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner storici del pilota lucchese che hanno scelto di affiancare il Bcl condividendo la volontà di promuovere lo sport sul territorio.

Il pilota portacolori della scuderia Movisport – tra i protagonisti nel panorama rallistico nazionale – e la gloriosa società cestistica iscritta al campionato di serie "B" interregionale si sono resi parti integranti di un’iniziativa che legherà due realtà sportive apparentemente distanti – il rally e il basket (dove conta la velocità di esecuzione) – , per creare eventi condivisi, promuovere lo sport sul territorio e coinvolgere la comunità lucchese, soprattutto i più giovani. Una sinergia che troverà espressione tra strade e parquet, puntando a valorizzare l’identità sportiva di Lucca in modo innovativo e trasversale, guardando all’agonismo con entusiasmo e condivisione.

La partnership guarda al coinvolgimento di nuove fasce di pubblico, soprattutto giovane, attraverso iniziative condivise che mettano al centro del progetto la cultura sportiva lucchese. Nel corso della stagione saranno organizzati eventi congiunti, presenze incrociate nei rispettivi impegni e realizzazione di contenuti promozionali condivisi, rivolti al mondo scolastico e giovanile.

Massimo Stefanini