Basket - "B" maschile. Bcl, missione compiuta

BCL 84BC SERVIZI 83

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 6, Brugioni, Lippi 6, Dubois 8, Barsanti 15, Simonetti 16, Tempestini, Del Debbio 16, Vignali, Candigliota, Trentin 17. All.: Olivieri.

BC SERVIZI AREZZO: Toia 27, Nica, Iannicelli, Dal Pos 5, Buzzone 10, Lemmi 10, Prenga 10, Vagnuzzi 3, Kader 2, Terrosi, Bischetti 5. All.: Fioravanti.

Arbitri: Rossetti di Rosignano e Vozzella di Genova.

Note: parziali 20-22, 39-37, 61-61.

LUCCA - Per l’ottava volta complessiva Bcl vince in volata, al fotofinish e vendica, sportivamente, i successi aretini di misura di un paio di stagioni fa nei play-off. Già sicuro del secondo posto, Bcl ha, però, non si è risparmiato contro la franchigia allenata da Fioravanti che si giocava la qualificazione nelle prime sei e ha centrato l’obiettivo, avendo chiuso a 22 punti, a pari merito con Mens Sana e Virtus Siena. Arezzo è in vantaggio con entrambe.

Il match lo ha deciso un canestro di Simonetti a 6 secondi dalla sirena finale, con l’ultimo tiro degli ospiti che si è spento sul ferro. In avvio la "band" di Olivieri (foto) cerca di scappare: più 8; ma Arezzo recupera e ribalta. Massimo equilibrio: al 30’ il tabellone dice 61 pari. Al 36’ il match prende ancora più vigore: il Bcl sembra aver trovato la chiave di volta e prova a scappare, portandosi sul più 9 a poco più di due minuti dalla sirena finale; ma gli ospiti non mollano e, a 80 secondi dal termine, il micidiale Toia mette la tripla del 79-78; Dubois replica: 82-81; ed è ancora Toia, dall’area, per l’82-83, con solo 20 secondi da giocare e, ovviamente, time-out per Olivieri che riesce ad organizzare un gioco che manda Simonetti a canestro: 84-83, con palla in mano agli ospiti e 6 lunghissimi secondi da giocare. Toia ci prova ancora, ma, questa volta, il ferro ferma la sua parabola.

Adesso sosta: Bcl ripartirà il 16 febbraio nella seconda fase. Successo per il "Basket day", in sinergia con Croce Verde.

Massimo Stefanini