Basket - "B" maschile. Bcl, nuova prova con l’Use

Appena il tempo di metabolizzare il successo contro Spezia in amichevole che, questa sera, alle 19 Bcl ritorna sul parquet, al "Palatagliate" (ingresso libero), contro un’altra franchigia che i biancorossi ritroveranno in campionato: Use Empoli. Una società habitué per Barsanti e compagni negli ultimi anni, con molti scontri diretti. Adesso la preparazione della truppa di coach Olivieri sta vivendo la fase finale.

Si prosegue senza sosta fino al 28 settembre, quando comincerà il campionato. Sabato prossimo, 20 settembre, avrebbe dovuto esserci l’amichevole a campi invertiti con Spezia e si sarebbe dovuto giocare a Lucca. Ma è stata annullata. I dirigenti liguri hanno comunicato che non potranno essere presenti per varie defezioni, legati a motivi abbastanza eterogenei. Avendolo comunicato, però, soltanto all’ultimo tuffo, diventa arduo per il direttore sportivo Umberto Vangelisti organizzare una sfida contro una squadra alternativa. Si vuole evitare di giocare contro compagini di serie "C", mentre quelle di "B1" cominciano il campionato una settimana prima, il 21 settembre e, quindi, non sono disponibili. Si era fatta avanti Genova, ma Bcl accetterà solo se si giocherà al "Palatagliate". Si vedrà.

Dopo il ko con Pielle (che milita in "B1", ma con bella figura) e le vittorie su Piombino (categoria superiore) e Spezia, l’entourage biancorosso è soddisfatto.

Mas. Stef.