Basket - "B" maschile. Bcl, via al campionato

Ci siamo. Lo start è vicino. Il campionato di serie "B" interregionale di basket è in partenza sul primo binario. Il Bcl ha, ormai, completato la preparazione estiva, così come ha terminato la sequenza delle amichevoli: d’ora in avanti sarà battaglia.

Il campionato 2025-’26 sarà più lungo dell’ultimo giocato, 28 partite contro le 22 della scorsa stagione. Ciò è dovuto alla nuova formula che prevede tre "conference": Nord, Centro e Sud, ognuna con due "division", composte da quindici squadre che si affronteranno in un girone all’italiana, con partite di andate e ritorno per un totale di 30 giornate, 28 partite e due turni di riposo. Al termine, le prime otto di ogni "division" andranno ad incrociarsi con le prime otto dell’altra della stessa "conference"; poi i play-off, dagli ottavi di finale: gli scontri si risolveranno tutti con la formula al meglio delle tre partite. Le squadre che, invece, si saranno posizionate al 9° e 10° posto saranno salve ed il loro torneo a quel punto terminerà. Le rimanenti, invece, andranno a giocare i play-out salvezza, sempre con la formula al meglio delle tre partite.

Al termine passeranno alla "B" nazionale tre compagini, una per "conference", ovvero quella che uscirà vincente dalla finale; la quarta squadra che accederà alla "B" nazionale sarà la vincente degli spareggi giocati tra le franchigie delle tre "conference" sconfitte in finale.

Con questa formula la Federazione ha portato, da un punto di vista sportivo, delle novità interessanti, già iniziate con gli ottavi: la fase che porta alla finale, è una grossa novità. Come lo è per il Bcl l’inserimento, contrariamente a quanto è sempre avvenuto, nella "conference" Centro. Di conseguenza, nel caso di un piazzamento tra le prime otto nella prima fase, dovrà confrontarsi, ad esempio, con squadre marchigiane, mai incontrate prima.

Ma una visione a 360 gradi del campionato ce la offre coach Olivieri, chiamato anche quest’anno ad un compito ancora più difficile. "A livello di squadre – afferma il tecnico – vedo molto bene le senesi che hanno allestito roster importanti. Soprattutto Costone è veramente molto competitiva. Questo campionato cresce di anno in anno e sarà molto dura, perché anche Spezia, Empoli, Cecina, San Miniato, Arezzo e Legnaia sono squadre di indubbio valore".

Massimo Stefanini