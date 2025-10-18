Basket - "B" maschile. Bcl: Simonetti va ko

Simonetti out per alcune settimane, a causa di una lesione alla fascia plantare; Pichi, invece, rientrato da Genova con un vistoso tagio allo zigomo, è stato... ricucito e dovrebbe farcela. Con queste premesse, Bcl ritorna sul parquet oggi, alle ore 17.15 (arbitri Cavasin di Livorno e Parigi di Firenze), al "Palatagliate", contro Junior Casale Monferrato, per la quarta di andata.

A far visita al Bcl, dunque, sarà la squadra piemontese incontrata per la prima volta lo scorso anno nella seconda fase del campionato, pratica che, allora, fu liquidata dai biancorossi con due nette vittorie. Il Casale che si presenterà al "Palatagliate" sarà, però, completamente diverso da quello dello scorso anno. In estate ha rinnovato completamente il roster, tenendosi stretti solo tre elementi: Avonto, che sta girando a 22 di media; Sirchia, anche lui con 22 di media; e Raiteri. Nuovo anche il coach: o, meglio, via Vigneri e largo al suo assistente dello scorso anno, Degiovanni.

Bcl, che ha perduto il primo posto in classifica, a quota 4, piemontesi ottavi, a quota 2, ma con il turno di riposo già effettuato (Lucca lo avrà il prossimo fine settimana).

Coach Olivieri fotografa così il match. "Dobbiamo – dice – riscattare immediatamente l’opaca prestazione di Genova. Non sarà assolutamente facile, perché Casale è una squadra capace e talentuosa che dà pochi punti di riferimento alle difese avversarie. Sono stati capaci di segnare ben 39 punti in dieci minuti proprio nella seconda giornata, tra le mura amiche, contro i liguri".

"De Ros, Avonto, Alberione e Sirchia sono esterni molto prolifici da tre punti; i lunghi Galdiolo, Raiteri e Ruiu sono un ottimo mix di gioco fronte e spalle a canestro. Azzano è l’ala che collega i reparti e garantisce fisicità e prestanza atletica. Dobbiamo – conclude il tecnico – lasciare da parte queste questioni e concentrarci sulla gara".

Massimo Stefanini