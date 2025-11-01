Basket - "B" maschile. Bcl riprende la marcia

Riprende la marcia del Bcl dopo il turno di riposo, con l’intento di migliorare il record di tre vinte e una persa, la sconfitta sanguinosa a Genova. Ancora senza Pierini (problema al tendine da diverso tempo) e Simonetti (lesione muscolare, anche lui ne avrà per qualche settimana), con Dubois (foto) che, invece, recupera da una distorsione ad una caviglia. Stasera, alle 20.45, al "Palaballin" di Torino (arbitri Ghirardo di Orbassano e Marco di Pinerolo), i biancorossi affronteranno Crocetta Don Bosco Torino che, in casa, ha sempre vinto (con Arezzo e Genova). Tre, invece, i ko in trasferta.

E’ una società storica del settore giovanile piemontese e del capoluogo sabaudo. Nel dopoguerra, mentre a Livorno e a Trieste furono i soldati americani che insegnarono la pallacanestro, a Torino, in particolare all’Oratorio Don Bosco Crocetta, questo compito venne svolto dai loro connazionali sacerdoti che frequentavano gli studi di teologia all’Ateneo Salesiano. In questo modo i ragazzi dell’Oratorio della Crocetta iniziarono a giocare a basket, istruiti dai chierici americani e si formarono, così, le prime squadre giovanili. Uno dei giocatori usciti da questo club è l’indimenticabile Charlie Caglieris, poi nella franchigia torinese di "A1" e, soprattutto, in Nazionale, capitano dell’Italia che, a Nantes, conquistò il primo titolo europeo cestistico. Uno degli istruttori al Crocetta fu Valentino Ballin, cui è dedicato il palazzetto.

71 i punti offensivi di media realizzati dai torinesi, contro i 74 subiti (hanno disputato una partita in più), contro gli 82 all’attivo e i 75 al passivo dei lucchesi. Un pizzico di pressione, per Bcl, nel dover vincere a tutti i costi. Ma bisognerà abituarsi, se si vorrà lottare per traguardi importanti.

Massimo Stefanini