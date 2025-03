Basket - "B" maschile. Bcl cerca il pass play-off

Primo posto riagguantato, insieme a San Miniato (ma lucchesi avanti nei confronti diretti), in attesa del match che Oleggio deve recuperare, a Empoli, mercoledì 19 marzo. Bcl ritorna sul parquet poche ore dopo il successo clamoroso (rimontato un trentello di scarto) contro Borgomanero, sempre in casa, al "Palatagliate", questa sera, alle 20.30 (arbitri Posarelli di Grosseto e Sposito di Livorno).

Miglior attacco di questa seconda fase per la truppa di coach Olivieri che, però, se la dovrà vedere con la terza miglior difesa, quella dello Junior Libertas Casale che, anni fa, ha anche militato nella massima serie. In questa "In Gold", con i match scambiati fra le migliori partecipanti alle due "Division" della "Conference" Nord-Ovest, solo una vittoria per i piemontesi, reduci dal ko casalingo contro l’Etrusca San Miniato che ha lasciato anche strascichi a livello disciplinare, con inibizione di dirigenti e multe.

La squadra ospite è al decimo posto in graduatoria, con 10 punti, ma soltanto a due lunghezze dall’ottavo posto, l’ultimo utile per giocarsi la promozione in "B" nazionale. Oltre al trio di testa già menzionato, con Oleggio che ha una gara in meno, al quarto posto Pavia con 16 punti, Borgomanero quinto con 14, poi Quarrata, Arezzo e Costone Siena con 12 , che, sinora, sarebbero tutte qualificate. A chiudere la classifica, Empoli (con una gara in meno) e Casale; ultime due Gazzada Sette laghi e Derthona.

La franchigia del presidente Benigni, vincendo, arriverebbe a quota 24, staccando proprio gli avversari di stasera di 14 punti, traducibili in sette vittorie. Tutto ciò a sette giornate dalla fine di questa seconda fase. In parole molto più semplici: play-off promozione acquisiti matematicamente o quasi. Domenica prossima, alle 18, si chiude l’andata, con la trasferta di Oleggio.

Junior Casale – da non confondersi con l’omonima società calcistica nerostellata degli anni ’70, dai suggestivi colori sociali e che ha anche vinto lo scudetto nel 1915 sotto il semplice nome di Casale e che ha sfiorato la serie "B" nella stagione 1977-’78, seconda dietro l’Udinese – nel basket vanta una stagione in "A1", tre in Legadue e tanta "B". Però anche qui non bisogna confondersi con il club che milita in "B" nazionale, Novi più è lo sponsor. Quella della "B" interregionale rappresenta una specie di laboratorio, con tanti giovani di valore che costituiscono il ricambio generazionale continuo.

Situazione sanitaria. Per i biancorossi ancora ai box Tempestini. Si gioca alle 20.30, in concomitanza con la Champion’s League, ma dovrebbe esserci, comunque, un buon pubblico.

Massimo Stefanini