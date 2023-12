Basket: "B" maschile. Bcl beffato nel finale

BCL

55

USE EMPOLI

56

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi, Barbieri, Lippi 7, Barsanti 3, Simonetti 17, Tempestini 5, Del Debbio 9, Brugioni, Pierini 6, Trentin 8, Rinaldi. All.: Olivieri.

USE EMPOLI: Giannone 17, Baccetti, Sesoldi 4, Rosselli 19, Fogli, Calabrese 4, De Leone, Mazzoni 8, Quartuccio 1, Tosti , Cerchiaro 3. All.: Valentino.

Arbitri: Buoncristiani di Prato e Montano di Siena.

Note: parziali 12-17, 23-27, 39-37.

LUCCA - Sfuma nel finale la quinta vittoria consecutiva per Bcl, battuto al fotofinish. Empoli adesso è 2-0 nei confronti diretti. In classifica Cecina a quota 20 e Virtus Siena a 18 sembrano prendere il largo, Empoli a 16 e sul quarto gradino (per l’accesso ai play-off) i biancorossi rimangono a sgomitare con Spezia e San Miniato. Però il rammarico è notevole. Una partita stile anni ’90 del precedente secolo, con le difese di Maljkovic e della mitica Jugoplastika di Spalato, dove superare i 50 punti era una vera impresa. Del resto la formazione empolese è arrivata a Lucca con la miglior difesa.

L’equilibrio regna sovrano. Ma quando Bcl sembra aver conquistato i due punti, si fa scivolare di mano il match. E, allora, raccontiamolo questo finale. Lucca, con due liberi di Lippi e un canestro sontuoso in virata in area di Simonetti si porta sul +6: 53-47 a 2’ dal termine. Sembra fatta. Invece, prima una tripla di Roselli, poi due liberi di Giannone riavvicinano i fiorentini (53-52) che, poi, pareggiano con un libero di Quartuccio.

In attacco la truppa di coach Olivieri non riesce a trovare il bandolo della matassa. Trentin sbaglia da tre, Giannone si inventa una penetrazione che comporterà dividendi elevatissimi per il suo team: arrivano, infatti, canestro e fallo. Convertito il libero aggiuntivo, gli ospiti volano sul 53-56 a 5” dalla fine. Time out di Olivieri (foto). Sulla rimessa va al tiro Del Debbio dai 6,75, ma esce; il tap-in successivo, da due punti, non basta. Game over.

Massimo Stefanini