Basket - "B" maschile. Bcl veleggia in Sette Laghi

COELSANUS SETTE LAGHI 80 BCL 92

COELSANUS SETTE LAGHI GAZZADA: Aliverti, Cassinero 8, Mina 15, Tannoia 17, Presenato 13, Veronesi, Pisoni 4, Dell’Acqua 12, Dagri, Lovato 11 Tenconi. All.: Bianchi.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 4, Dubois 13, Barsanti 5, Simonetti 22, Tempestini, Del Debbio 7, Drocker 16, Pierini 8, Candigliota, Trentin 17. All.: Olivieri.

Arbitri: Di Pilato di Paderno Dugnano e D’Amico di Legnano.

Note: parziali 20-29, 41-51, 60-73.

GAZZADA SCHIANNO - Esordio con il bòtto per Bcl nei play-off della seconda fase della serie "B" interregionale.

Avvio autoritario, personalità e maturità nel saper reagire al tentativo di rimonta dei lombardi, soprattutto dopo l’espulsione di Drocker, autore subito di una prova eccellente. Adesso la formazione di coach Olivieri sale a quota 18 in classifica di questa fase ad orologio e raggiunge, in vetta, almeno per qualche giorno, Oleggio, che giocherà mercoledì contro Arezzo, in casa.

Inoltre questo blitz consente di staccare i Sette Laghi di ben dieci punti, in pratica cinque successi di distanza. Passano le prime otto e, quindi, anche la matematica dà ottime indicazioni, anche se mancano ancora 11 gare e, di conseguenza, 22 punti.

Inizio a mille all’ora: 5-8 firmato da Pierini, Trentin e Drocker. Un match già ad altissima intensità e velocità, in un confronto a tutto campo, contro una squadra molto ben messa che sembra intenzionata a non dare respiro al Bcl che, a 3’ dal primo riposo, passa di nuovo a condurre con Simonetti; poi è Drocker a dare la zampata giusta, infilando due triple in meno di 30’’ per il 12-19. Drocker, Del Debbio, Trentin e Simonetti portano la squadra sul più nove finale.

Stessa energia, stesso ritmo del primo quarto per la seconda frazione di gioco: i padroni di casa in un forcing asfissiante riescono a recuperare a -5 dopo 4’. IL Bcl tiene bene il pressing degli avversari, tenendoli a distanza in quella che potrebbe diventare una partita basata in buona parte sulla capacità di tenere ritmi così alti per tutti i 40 minuti. Bcl arriva a a+10, ma il bonus permette al Sette Laghi di farsi qualche giro in lunetta: ma il vantaggio non diminuisce.

I padroni di casa rientrano sul rettangolo mettendoci ancora più grinta e determinazione, ma ancora Drocker, poi Lippi e Del Debbio da tre per il + 15. Poi Pierini, da sotto, per il + 17: un gap pesante che rende nervoso il Sette Laghi, costringendolo a commettere qualche fallo in più e a scomporsi. Lovato, da tre, accorcia al -13 in chiusura del terzo quarto. Simonetti apre l’ultimo quarto per il nuovo più 15. L’espulsione per doppio tecnico di Drocker rivitalizza i prealpini e, allora, ci pensano Dubois e Trentin a ricacciare indietro i padroni di casa. Un successo meritato.

Prossimo impegno lunedì 24 febbraio, ore 20.30, al "Palatagliate", contro Derthona.

Massimo Stefanini