Basket - "B" maschile. Bcl punta... all’Infinito

La splendida location del Parco dell’Infinito, a pochi passi dal Serchio – che l’amministrazione comunale ha saputo valorizzare con impianti e strutture accessibili ai cittadini – , ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della prima squadra del Bcl che parteciperà ancora al prossimo campionato di serie "B" interregionale. Una bella serata, curata in ogni minimo dettaglio, che ha riunito oltre duecento persone che si sono potute godere un momento spensierato, grazia anche al bell’allestimento del palco, le luci, i due stand per il cibo, uno con birra a volontà e l’altro pronto rifornire ai presenti un piccolo stuzzichino a base di ottima porchetta e focaccine. Più un fantastico dj set mandato in onda da dj Sharon ops.

Non sono mancate, naturalmente, le interviste, le battute con i giocatori che si sono alternati sul palco – unico assente per cause di forza maggiore Gian Marco Drocker – . Dopo la squadra, è stata la volta dello staff tecnico: Olivieri, Sodini e Di Giambattista, seguiti dal direttore sportivo Vangelisti e dal suo assistente Pizzolante; poi è stata la volta dello staff di supporto atletico e medico: il preparatore Cortopassi, il fisioterapista Ercolini, il medico dottor Precisi, la nutrizionista dottoressa Mariotti e la psicologa Paoli.

A fare gli onori di casa per l’amministrazione comunale il vicesindaco e assessore allo Sport, Fabio Barsanti, che ha portato i saluti dell’amministrazione.

La serata si è chiusa con la dirigenza del Bcl: Ugo Donati, Umberto Vangelisti e il presidente Matteo Benigni che ha avuto parole di ringraziamento per le molte persone intervenute. Non è mancata la consueta foto di rito tutti insieme ai quali si sono aggiunti i dirigenti del Bcl; poi via libera al "dj set" di Sharon ops. All’evento la nota di colore, come sempre, è stata offerta dagli irriducibili "Young Panthers" che, ad un certo punto della serata, hanno fatto esplodere un classico fumogeno da stadio e hannp dato al via ad uno dei loro cori che hanno accompagnato la squadra per tutto il campionato.

Si conclude, così, la prima fase "preparatoria" per Bcl, con la presentazione di tutta la squadra e dello staff con questa serie di uscite loro dedicate, volta a costruire una sorta di linea immaginaria, ma che, una volta oltrepassata, lascia indietro tutto ciò che è stato: vacanze, feste, ore piccole, mentre davanti c’è una sola frase, un solo pensiero dentro le menti di ognuno. Perché, adesso, si inizia a fare sul serio, con la la stagione ormai alle porte.

Alessia Lombardi