Basket: "B" maschile. Bcl, conto alla rovescia

Come se cominciasse un altro campionato. Quello dei play-off "Silver". Perdendo l’ultima di regular season contro San Miniato, Bcl non è entrato nella fascia "Gold". Per accedere alla poule promozione per la "B" nazionale, dunque, dovrà arrivare fra le prime due tra le otto squadre presenti nella poule "Silver". La classifica, costituita dai risultati che ogni team si porta dietro dalla prima fase, è la seguente: Quarrata, Lucca e Derthona 8; Spezia, Gallarate e Borgomanero 6; Varese 4; Arezzo 2.

Si parte domenica, alle 18, al "Palatagliate" (arbitri Sposito di Livorno e Rossetti di Rosignano), contro Gallarate che è due punti dietro e, vincere, significherebbe già staccare una diretta concorrente. Anche i varesini hanno perso l’ultima di regular season che dava la possibilità di accedere ai playoff "Gold". I lombardi hanno esonerato il coach, Stefano Gambaro ed è arrivato Mazzetti, inserendo due giocatori del calibro di Mercante e Shaquille.

A contorno della partita ci saranno alcuni eventi: durante il riscaldamento sarà presentata l’associazione "La Luna", attiva sul territorio come centro antiviolenza sulle donne, consulenza psicologica e legale; un tema oltremodo attuale. Poi ci sarà da divertirsi con la gara di tiro, un gioco che si svolgerà durante l’intervallo, che coinvolgerà il pubblico che dovrà cimentarsi in una prova di tiro da diverse distanze in un tempo massimo di 24 secondi.

Massimo Stefanini