Basket: "B" maschile. Bcl è davvero più Solar

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 3, Barbieri, Lenci, Lippi 9, Barsanti 4, Simonetti 16, Tempestini 5, Del Debbio 13, Brugioni, Pierini 8, Trentin 28. All.: Olivieri.

SOLAR GALLARATE: Ghezi, De Bettin 10, Moscatelli, Hidalgo 6, Antonelli 7, Paparella, Mercante 8, Molteni 17, Clerici, Milovanovic 7, Fioravanti 19. All.: Mazzetti.

Arbitri: Sposito di Livorno e Rossetti di Rosignano.

Note: parziali 17-16, 32-39, 56-55; espulsi: Burgalassi e Barsanti.

LUCCA - La schiacciata di Simonetti sulla sirena finale è lo specchio della sfida e sancisce il successo biancorosso. Come si suol dire, buona la prima. Bcl comincia con il piede giusto i play-off "Silver". Equilibrio per 30’ e non poteva essere diversamente, sia pure con fasi alterne: 56-55 per Bcl alla fine del terzo segmento di partita.

Al 35’ la svolta. Dopo una tripla realizzata dall’angolo, Burgalassi inciampa sul coach lombardo, Mazzetti, gli arbitri cacciano il giocatore biancorosso e anche Barsanti (il capitano espulso per le proteste). Potrebbe essere la svolta, con il nervosismo a penalizzare i biancorossi che, però, mantengono la calma necessaria per vincere.

Gallarate, anche a + 7 nel secondo quarto, non ci sta e si mette a zona: una "2-3" allungata che, però, viene perforata da Lippi e Del Debbio. Ospiti che non riescono a carburare in attacco e il vantaggio che sale in doppia cifra proprio nel finale. Monumentale Trentin. Un + 12 come differenza canestri che potrebbe servire in vista della gara di ritorno.

Una prima giornata in cui la Toscana ha dominato e hanno vinto tutte e quattro le formazioni della "Division Nord-Ovest". Oltre al successo lucchese, da registrare che Quarrata ha superato Borgomanero, così come Spezia si è imposta su Campus Varese e Arezzo su Derthona.

Adesso Quarrata e Lucca conducono con 10 punti in classifica; poi Derthona e Spezia 8, Gallarate e Borgomanero 6, Arezzo e Campus Varese 4. Con la vittoria, Lucca ha già staccato Gallarate di due successi.

Il team allenato da coach Olivieri ritornerà sul parquet sabato 9 marzo, alle 21, a Varese. Poi, nel gironcino a quattro, sarà la volta della partita casalinga contro Derthona, giovedì 14 marzo, alle 20,45.

Massimo Stefanini