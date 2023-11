Basket - "B" maschile. Bcl, incubi via in un Amen

AMEN

68

BCL

73

AREZZO - Impresa del Bcl che vince contro la "bestia nera" per eccellenza. Sì, perché, prima del successo di ieri sera, il parziale degli ultimi tre anni era di zero vittorie lucchesi e otto aretine negli scontri diretti tra i due club. Anche se tutti hanno nella memoria gli ultimi tre nei play-off, tutti persi dai biancorossi a fil di sirena.

Ma, al di là delle statistiche, è stato un successo di squadra, con un Trentin super (ma tutti hanno fornito un contributo eccezionale). Uno dei migliori attacchi del campionato, quello di Barsanti e comapgni, che, stavolta, vince grazie ad una super difesa: dopo aver concesso 45 punti agli avversari all’intervallo lungo, solo 23 nei successivi due quarti. E pensare che, anche stavolta, non sono mancate le difficoltà.

La truppa di Olivieri parte sparata come a Cape Canaveral: 11-0 nei primi minuti di gioco e, addirittura, 16-2, con i padroni di casa smarriti. Mai dire... Amen, però. Infatti la formazione di coach Evangelisti, incredibile ma vero, piazza un parzialone di 20-0 che ribalta il match. Gara che rimane, però, equilibrata, con alternanza di punteggio.

Nel finale riaffiorano certi fantasmi del recente passato, ma la squadra del presidente Benigni resiste e intasca due punti di importanza capitale, anche per la classifica, in una specie di scontro diretto per le prime posizioni. Inoltre c’è il ritorno al successo in trasferta che mancava da Sestri Levante. Lucca è a soli quattro punti dalla vetta, piuttosto affollata. Domenica prossima è necessario proseguire: al "Palatagliate", con Serravalle.

Mas. Stef.