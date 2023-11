Basket: "B" maschile. Bcl prova a ripetersi

Occasione da non perdere per Basketball Club Lucca che, oggi, alle 18 (arbitri Barbarulo di Firenze e Posarelli di Grosseto), al "Palatgliate", affronta Tre Colli Serravalle, al nono posto, con tre successi e sei sconfitte.

La franchigia piemontese viaggia nel segno del cinque: quinto peggior attacco e quinta peggior difesa. I biancorossi, invece, lanciati dal blitz di Arezzo, devono aggiudicarsi il match per migliorare l’attuale sesto posto, con cinque vinte e quattro perse. Ormai, visto che siamo in una "Conference" di questa "B" interregionale, modellata sul sistema NBA americano, bisogna cominciare a ragionare in termini di vinte-perse, più che di punti effettivi. Un campionato molto equilibrato e siamo alla penultima giornata del girone di andata.

Il team di Serravalle Scrivia è in crescita: prima ha battuto l’Amen Arezzo; poi, la scorsa giornata, ha perso di un solo punto, contro la corazzata Etrusca Basket, prima in classifica. Due prove importanti che evidenziano il buono stato di salute della squadra che trova la massima capacità realizzativa con Razic, Gay e con Taverna, giocatore del Serravalle da qualche anno che, insieme agli altri due compagni, gira sui quindici punti di media a partita.

Positivo anche il percorso del Bcl che esce da una buona prova casalinga con Castelfiorentino e dall’ottima impresa in trasferta, vincendo contro l’Amen Arezzo, la "bestia nera" per eccellenza, con otto sconfitte dei lucchesi prima del successo di domenica scorsa di Barsanti e compagni. Quindi nulla di scontato per la decima giornata.

Il coach dei biancorossi Olivieri fotografa così il match. "Partita ancora una volta fondamentale per il nostro obiettivo. Il campionato – spiega il tecnico del Bcl – procede serrato e, ogni domenica, c’è una sfida importante come questa contro Serravalle. Una squadra ottimamente allenata che ha dato filo da torcere a tutti, finora. Non deve ingannare la classifica, perché, ad oggi, avrebbe meritato tranquillamente quattro-sei punti in più".

"La sfida – dice Olivieri (foto) – è dare continuità al nostro rendimento e siamo obbligati di nuovo a fare risultato a tutti i costi, contro un’avversaria che lotterà per le posizioni di classifica cui ambiamo. Settimana positiva anche per quanto riguarda le sessioni di allenamento in palestra: tutti i ragazzi sono abili e arruolati e, soprattutto, pronti. I giocatori si presentano al completo con tutti gli effettivi e con la voglia di fare bene in questo appuntamento cruciale per il nostro cammino".

"Contiamo – conclude l’allenatore biancorosso – anche sul supporto e sul calore dei nostri tifosi che speriamo accorrano numerosi a sostenerci".

Gara da vincere a tutti i costi, visto che, nel prossimo turno, i biancorossi saranno attesi alla sfida in tarsferta contro Etrusca San Miniato, una delle due capolista.

Massimo Stefanini