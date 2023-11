Basket: "B" maschile. Bcl, un successo facile

BCL

83

TRE COLLI SERRAVALLE

46

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 3, Barbieri 4, Lippi 4, Barsanti 13, Simonetti 17, Tempestini 15, Del Debbio 9, Brugioni 1, Pierini 4, Trentin 13, Rinaldi. All.: Olivieri.

TRE COLLI SERRAVALLE: Gay 4, Rossi 6, Avino, Taverna 11, Razic 12, D’Alessandro, Perez, Ruiu 6, Pavone 7, Ruscigni. All.: Gatti.

Arbitri: Barbarulo di Firenze e Posarelli di Grosseto.

Note: parziali 12-12, 36-24, 65-40.

LUCCA - Una partita durata un quarto, il primo. Primi 3’ senza canestri da ambo le parti; piemontesi che sorpassano sul 6-10, poi il black-out. Barsanti e compagni che migliorano le percentuali di tiro e contemporaneamente sigillano la difesa. Ritmi bassi, ma la squadra di coach Gatti perde contatto ed è già + 12 Lucca all’intervallo lungo. Il secondo tempo parte sotto i colori biancorossi.

Simonetti apre le danze; lo seguono, Del Debbio Trentin e il Bcl vola sul 49-31. E’ quasi un monologo, per i ragazzi di Olivieri sembra tutto facile: vanno a canestro Tempestini, Lippi, Pierini, il vantaggio supera ormai i 20 punti alla terza sirena. L’ultimo quarto è, ormai, una questione risolta, si fa accademia, il Bcl letteralmente passeggia sugli ospiti, arrivando sull’82-40 a meno di due minuti al termine, in un garbage time prolungato. Vittoria mai in discussione che permette al team di coach Olivieri (foto) di scalare la classifica. Avversari tenuti sotto i 50 punti. Quattro in doppia cifra, con Simonetti miglior realizzatore.

Domenica prossima finsice il girone di andata, con la trasferta a San Miniato contro l’Etrusca che arriva dalla "B" nazionale ed è tra le favorite. Sarà un bel banco di prova.

Intanto da sottolineare che tra gi atleti che hanno partecipato al Trofeo Coni 2023, lo scorso settembre in Basilicata, è stato premiato anche Alessandro Lombardi che per la stagione 2023’24 gioca con i colori del Bcl nella Under 13.

Massimo Stefanini