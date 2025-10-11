Basket - "B" maschile interregionale. Bcl stasera va a caccia del tris

A caccia del tris. Dopo i successi di Arezzo e, in casa, con Empoli, Bcl, questa sera, alle ore 19 (arbitri Dell’Accio e Pittatore di Torino) affronta Elah Seagulls Genova. La partita – originariamente programmata presso il bellissimo palazzetto nella zona Acquario – è stata spostata presso il centro universitario di Genova e si giocherà sul parquet del "Palacus Carmine Romanzi" del capoluogo ligure.

Ogni sfida, come detto tante volte, nasconde varie insidie e sorprese. Il team di coach Piastra ha osservato il turno di riposo in avvio; nella seconda giornata ha, invece, perso 83-74 in trasferta a Casale. Giocando una partita double face: pesantemente sotto nel primo quarto (-27 alla prima sirena) e, poi, rimonta graduale, ma non completata.

Sulla sponda Bcl, preparatore e coach hanno subito fugato, qualora ci fosse stata, qualsiasi idea di rilassamento dopo le due autoritarie vittorie di inizio campionato. La squadra si è regolarmente allenata, alzando anche il carico di lavoro, tra pesi, corde ed esercizi a terra. Unico assente in settimana Pierini che, oltre ad essere ancora fuori per infortunio, si è ritrovato anche con un attacco influenzale.

Sul chi va là si pone anche coach Olivieri, il primo a temere certe partite, con squadre alle quali ancora non si è stati capaci di assegnare una o più caratteristiche precise: una condizione che rende difficile anche preparare la partita.

"Arriviamo a questa trasferta di Genova – afferma il coach – dopo una buona settimana di allenamenti. E’ una partita da prendere con le molle, perché hanno giocato solo una gara fino ad ora ed hanno ampi margini di miglioramento. Ferri e Venga sono i giocatori più pericolosi: il primo è un esterno di esperienza con un buon fisico, dotato di un gran tiro da fuori e un ottimo gioco spalle a canestro; il secondo è un lungo molto dinamico e fisico, ottimo a rimbalzo e dentro l’area. Pintus e Zini sono gli esterni in cabina di regia e Brescianini è una guardia con un ottimo tiro da tre punti. Petrovic e Diakhate completano il reparto lunghi, apportando dinamismo e fisicità".

"Il nostro roster – conclude Olivieri– è tutto a disposizione (tranne Pierini). Sarà fondamentale approcciare con la mentalità giusta la gara".

Massimo Stefanini