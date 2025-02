Basket - "B" maschile interregionale. Bcl senza Vignali stasera a Gazzada

Ci siamo. Questa sera, alle 21 (arbitri Di Pilato di Paderno Dugnano e D’Amico di Legnano), Senza Vignali infortunato, esordio per Bcl nella seconda fase che unisce le migliori delle due "Division" della "Conference Nord-Ovest" della serie "B" interregionale. I biancorossi sono di scena a Gazzada Schianno, in provincia di Varese, contro la formazione del Sette Laghi (il nome deriva dai sette bacini lacustri del varesotto: Lago Maggiore (o Verbano), Lago di Varese, di Lugano (o Ceresio), di Ganna, di Monate e di Comabbio). E avranno un Drocker in più nel motore.

Comincia così l’avventura di Bcl nella seconda fase della "B" interregionale, denominata "Play-off in Gold". La formazione di coach Olivieri, come già anticipato, incontrerà le sei qualificate dell’altra "Division", la "A" della "Conference" Nord-Ovest. Solo quelle. Non giocherà, quindi, con le varie San Miniato, Empoli, Costone Siena, Arezzo, Quarrata che ha incontrato in regular season nella prima fase. Dodici partite, tra andata e ritorno: le prime otto si qualificano per la fase ancora successiva. Tutto ciò portandosi dietro i risultati ottenuti nella prima parte.

Bcl entra nella seconda fase del campionato con 16 punti, dietro, di sole due lunghezze, ad Oleggio, la prima in classifica nel girone "A" della "Conference" Nord-Ovest, una delle favorite. Barsanti e compagni saranno davanti, per differenza canestri, all’Etrusca San Miniato anch’essa a 16 punti. A seguire si trovano: a 10 punti Pavia, Borgomanero e Costone Siena; poi Casale, Gazzada e Arezzo a 8 punti; Empoli e Tortona a 6; ed infine Quarrata con 4.

Passando le prime otto, Lucca si trova già ad avere sulla nona, ben otto punti di vantaggio che si traducono in quattro vittorie. Considerando che si giocano dodici gare, diciamo che i lucchesi dovrebbero davvero impegnarsi a fondo per mancare la qualificazione. Quindi prospettive ottime e la ricostituzione del tandem Del Debbio-Drocker che, nella serie cadetta nazionale, in era pandemica, fece faville. Il fattore "D", come lo ribattezzammo, ripreso all’epoca anche dai media nazionali.

Sette Laghi Gazzada è arrivata quarta in regular season nel girone lombardo-piemontese: terza miglior difesa, solo il sesto attacco. Dovrà fare a meno del capitano, Khadim Gaye: per lui elongazione a un legamento crociato anteriore; ne avrà per quarantacinque giorni.

In anticipo, questa sera, anche Costone Siena-Borgomanero e Pavia-Empoli. Sarebbe fondamentale partire con un blitz che scaverebbe dieci punti di vantaggio di Bcl proprio su Gazzada.

Massimo Stefanini