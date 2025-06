BASKET B MASCHILE. La Tarros Spezia riparte da Ramirez: "Fiducia nel gruppo»

Per la Tarros era stato il primo acquisto della scorsa stagione, un ritorno sicuramente gradito ed anche molto desiderato da ambo le parti, ed ora arriva l’ufficialità sulla sua permanenza in maglia bianconera, sempre con la fascia di capitano e il ruolo di guardia titolare. Ramon Josandel Ramirez (nella foto) resta in bianconero, pronto a riscattare una stagione per la squadra vissuta in apnea e mettere la propria classe ed esperienza a servizio del gruppo. "Sono molto contento di questo rinnovo – dice il giocatore – e spero di continuare a dare il mio contributo, come ho sempre fatto per fare molto meglio dell’anno scorso, un’annata molto difficile e sfortunata. Per quest’anno sono molto fiducioso, anche sul gruppo che si sta costruendo, senza nulla togliere ai miei vecchi compagni. Sono contento e spero di dare il mio contributo a tutta la squadra da capitano, dando la carica giusta per affrontare il nuovo campionato". Grande soddisfazione anche da parte del club di ‘via Parma’: "Siamo contenti di avere anche il prossimo anno il nostro capitano, che è il cardine difensivo della squadra, un giocatore importante che siamo convinti farà un altro campionato di livello, come quello scorso ed anche di più – afferma il direttore sportivo Maurizio Caluri – Ripartiamo da lui, sarà la guardia titolare nel nostro nuovo progetto: speriamo rimanga con noi ancora tanti anni". Intanto da ieri sera due giorni di ‘casting’ al PalaSprint, per mettere sotto la lente d’ingrandimento alcuni profili che potrebbero interessare la Tarros per completare il gruppo dei 15 da mettere a disposizione del nuovo allenatore Gabriele Ricci.

G.S.