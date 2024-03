Basket: "B" maschile, poule "Silver". Bcl senza Barsanti all’assalto di Fort Varese

Senza capitan Barsanti, squalificato per due giornate, dopo l’espulsione per doppio fallo tecnico di domenica scorsa, Bcl, questa sera alle 21, la trasferta di Varese. L’avversaria è il Campus, in pratica la formazione giovanile del mitico club che milita in "A1" e che ha fatto la storia della pallacanestro italiana e non solo. Dieci finali consecutive di Coppa dei campioni negli anni settanta del precedente secolo, con Dino Meneghin, di cui cinque vinte e molti scudetti, sempre in duello, all’epoca, con l’altro mito, le "scarpette rosse" dell’Olimpia Milano.

I lombardi hanno perso alla prima giornata della seconda fase, mentre i biancorossi di coach Olivieri hanno superato Gallarate. Vincere anche sotto le Prealpi sarebbe fondamentale per mantenere i primi due posti che conducono agli spareggi per la "B" nazionale. Tra l’altro c’è un precedente incoraggiante a livello statistico: nel 2012 vittoria dell’allora Pallacanestro Lucca e stagione conclusa con la promozione in "A" Dilettanti. Campus Varese, retrocessa dai cadetti la scorsa stagione, è come la Juventus o l’Atalanta Under 23: molti i giovani che fanno la spola con la prima squadra e che hanno già esordito in serie "A".

Tra i nomi di spicco l’ala piccola Lun, 21 punti di media; il lungo Okeke, l’esterno Bottelli e Blair, figlio del giocatore che ha militato negli anni duemila a Milano e a Pesaro. In casa Varese ha quasi sempre vinto. Lucca vuole espugnare il fortino e rimanere in testa. Adesso, in una specie di "gioco delle coppie", Bcl e Quarrata hanno 10 punti; Derthona e Spezia 8; Gallarate e Borgomanero 6; Varese e Arezzo 4. Sono solo i primi due i posti che danno accesso ai veri play-off promozione.

La truppa di coach Olivieri, in caso di successo, avrebbe quattro vittorie di differenza rispetto ai varesini che verrebbero messi a debita distanza, con sei partite da giocare. Servirà un buon approccio.

"Ci aspetta una trasferta molto difficile – commenta il tecnico Olivieri – . Affrontiamo una squadra che gioca in velocità ad alto numero di possessi. Sono giovani, ma hanno un anno di “B” nazionale di esperienza e sono molto intensi e fisici. Zhao, Bottelli, Blair e Assui sono i loro giocatori di riferimento. Tutti ottimi attaccanti, sia al ferro che al tiro da fuori. Kouassi, nell’area, è molto bravo a finire nei “roll” e a rimbalzo. Gli altri sono tutti giocatori molto validi e con punti nelle mani".

"La settimana di lavoro – ha concluso il coach – sta andando bene e i ragazzi sono vogliosi di fare bene e di dare continuità".

Massimo Stefanini