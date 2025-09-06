Basket B Nazionale: alle 18,30 il test contro la Rucker. L’Andrea Costa si allarga ancora . Nel Consorzio entra Cassetta

Si allarga il Consorzio Andrea Costa con l’ingresso di un’altra realtà imprenditoriale imolese, dopo le Grafiche Baroncini. Si tratta dell’azienda vitivinicola Ca’ Lunga, guidata dal suo titolare Paolo Cassetta (nella foto), che diventa così il sesto ingresso nel Consorzio da quando è stato avviato il progetto presentato, un mese e mezzo fa.

"Un progetto virtuoso e lungimirante che mette al centro le persone, l’orgoglioso senso di appartenenza imolese e i valori dello sport per un’intesa di qualità: elementi fondanti che bagnano le proprie radici nella dedizione e nello spirito di sacrificio che accomunano la pratica sportiva alla sfera enologica. Sono bastate poche parole del presidente del Consorzio Edoardo Corvinelli, unitamente a quelle dello staff dirigenziale dell’Andrea Costa, per convincermi della bontà di un progetto che ha solide basi e al quale spero aderiscano presto altre realtà imolesi" spiega Paolo Cassetta.

Parlando di campo, oggi pomeriggio alle ore 18.30 la palestra Ravaglia ospiterà lo scrimmage dei biancorossi contro la Rucker San Vendemiano. La prossima settimana ripartirà poi anche la campagna abbonamenti mentre mercoledì pomeriggio i biancorossi saranno impegnati in un’altra amichevole, questa volta a Cento.

l. m.