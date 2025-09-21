Basket B Nazionale: brutta prestazione per i gialloneri nel test contro una formazione di categoria inferiore, fra una settimana il campionato. La Virtus di Galetti si fa doppiare a Ozzano

OZZANO111VIRTUS IMOLA56

OZZANO: Piazza, Carnovali 17, Tosini 12, Chiappelli 22, Odah 5, Margielli 9, Usman 12, Diambo 20, Landi 5, Folli 9, Giovagnoni, Ottavi. All. Grandi.

VIRTUS IMOLA: Baldi 10, Kucan 5, Melchiorri 8, Mazzoni 2, Boev 6, Pollini 14, Metsla 9, Sanviti, Errede, Tambwe 2, Cosma ne, Santandrea ne. All. Galetti.

Note: parziali 29-14, 31-16, 23-15, 28-11.

Una disfatta su tutta la linea. La Virtus incassa un -55 da una formazione di B Interregionale che, pur essendo di ottimo livello, poggia su sette decimi che un anno fa hanno vinto la C. Spazzate via in un baleno tutte le buone cose viste al torneo di Jesi con Imola che torna quella delle precedenti uscite, anzi peggio. Come più volte sottolineato da Galetti, che a fine primo quarto minaccia anche di non continuare per l’aggressività di Ozzano, la Virtus dimostrando di non digerire le mani addosso tipiche di questi scrimmage, ma che di sicuro, magari con modalità diverse, ritroverà in campionato. Perdere tutti i quarti senza mai trovare valide contromisure in difesa e attaccando con medie da minibasket non è certo quello che ci si può aspettare a una settimana dall’esordio dei gialloneri in campionato. Servirà un velocissimo bagno di umiltà e la voglia di tutti di buttarsi su tutti i palloni, senza accampare troppe scuse. E’ uno degli ex Andrea Costa, Carnovali (gli altri sono Piazza, Chiappelli, coach Grandi e il preparatore Ranuzzi), a dare il benvenuto alla Virtus con tre triple su una gamba sola, su quattro tentativi, per il 12-2 Ozzano. Imola cerca Boev, ma il centro russo non si fa trovare, e le palle perse sono più dei canestri, con la Virtus inesistente sui due lati del campo, mentre Diambo è il dominatore dell’area pitturata.

Piazza dà i ritmi e Chiappelli, Tosini e il solito Carnovali ispirano il nuovo +12 (23-11) nel secondo parziale. La Virtus sbaglia tutto quello che può da lontano, anche tanti tiri aperti, venendo sempre contestata dentro l’area dalla verve bolognese. Nel terzo quarto c’è un po’ di equilibrio, con Metsla e Pollini a tenere a galla Imola, prima dello sprint che vale il +8. Stesso copione nell’ultimo parziale, con Imola ormai frastornata che porta a casa un passivo mai registrato a queste latitudini.

Federico Boschi