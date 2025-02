Basket B Nazionale: brutto primo quarto dei gialloneri che però hanno il merito di risalire la china fino al canestro del successo. Cuore, determinazione e Pinza: la Virtus vince

VIRTUS IMOLA85CREMA84

VIRTUS IMOLA: Fiusco 4, Vaulet 21, Pinza 22, Kadjividi 3, Ricci 9, Zangheri, Masciarelli 6, Vannin, Santandrea, Anaekwe, Morina 14, Ambrosin 6. All. Galetti.

CREMA: Valesin 15, Murri 15, Pirani 12, Venturoli 20, Dincic, Zupan 12, Tarallo 4, Morena, Pianegonda, Bocconcelli. All. Sacco.

Arbitri: Paglialunga e Scaramellini.

Note: parziali 16-23; 47-50; 62-63. Tiri da due: Virtus Imola 19/37; Crema 18/33. Tiri da tre: 11/28; 11/31 . Tiri liberi: 14/25; 15/20. Rimbalzi: 40, 37.

Una partita incredibile, la Virtus poteva affondare dopo pochi minuti quando era sotto di 12; poi le cose hanno cominciato a funzionare e il risultato è stato in bilico fino all’ultimo secondo. E’ un inizio choc con i cremaschi che piazzano subito uno 0-8. Il primo canestro giallonero lo infila Vaulet dopo un minuto e venti. La forbice si allarga ancora i punti da recuperare sono 12 (2-14) sul canestro di Pirani dopo 3’19’’. Gli imolesi però sono vivi, non mollano, giocano di squadra e alla prima sirena i punti sono 7. La rimonta virtussina continua e dopo poche azioni è 25-27, sempre -2 dopo il parziale di 13-8 (29-31). Contro parziale esterno (1-11) e a 5’30’’ dalla sirena di metà gara i lombardi sono di nuovo sopra di 12 (30-42). Sale in cattedra Pinza e all’intervallo lungo c’è solo un canestro di differenza.

Al rientro Vaulet pareggia subito con una tripla (50-50). Piano piano i cremaschi tornano a +5 con il cesto di Pirani (54-59). Imola è viva, ha sette vite come i gatti, e passa davanti con Vaulet (61-59) quando da giocare ci sono 3’03’’. C’è il tappo sul canestro e alla penultima sirena, con il canestro di Venturoli, Crema è sopra di un punto. Il volume del match si alza insieme alla voce del PalaRuggi. Scatta bene la Virtus e con Morina raggiunge le quattro lunghezze di vantaggio (69-65). Una tripla di Ambrosin regala il +7 (72-65) con 6’23’’ da giocare; accorciano Pirani e Venturoli (72-69). Pinza e Vaulet sono in serata e i gialloneri volano a +9 (79-70), rispondono Valesin con una tripla e Venturoli e Murri dalla lunetta (79-77). Gli ospiti la ribaltano ancora con il cesto da tre di Zupan (82-84) a 1’48’’. Nel finale Ricci fa solo un libero (83-84). Pinza buca la retina per il sorpasso (85-84), Venturoli sbaglia la tripla e vince la Virtus.