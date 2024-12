Basket B Nazionale. Chiusi a Piombino. Il tecnico Zanco suona la carica

San Giobbe Chiusi in trasferta a Piombino per la sedicesima giornata. I Bulls cercano un cambio di passo dopo il brutto ko interno con Latina: "Abbiamo bisogno di reagire – dice coach Zanco (nella foto) –. Il periodo di partite importanti per la nostra classifica, per la nostra solidità e per trovare continuità di risultati e di prestazioni è iniziato. Non siamo riusciti a essere convincenti con Latina o perlomeno lo abbiamo fatto con troppa leggerezza, soprattutto in difesa, visto che in attacco abbiamo segnato un’enormità di punti. Ne abbiamo subiti centosei, quantità che non è possibile subire, quindi a partire da lunedì ci siamo guardati in faccia, abbiamo lavorato duramente, e deciso che dobbiamo cambiare il nostro destino. A partire da Piombino. Mi aspetto una reazione nella fase difensiva e una presa di consapevolezza. Dobbiamo rimboccarci le maniche, non pensare a classifica, risultato e avversari, ma pensare a noi stessi e a fare le cose nel migliore dei modi". Sugli avversari odierni: "Piombino è una squadra che gioca a carte scoperte. Grande energia, grande intensità, vogliono giocare su ritmi molto alti. Soprattutto in casa riescono ad accendersi con momenti di grande entusiasmo. Noi non dovremo farci prendere dall’ansia, ma rispondere colpo su colpo all’energia e all’intensità che troveremo di fronte cercando magari di far valere un po’ di più la nostra stazza all’interno dell’area. Difensivamente non far accendere i loro migliori giocatori ed essere attenti al gioco senza palla di Piombino, perché è una squadra che trae forza dal movimento costante, e di conseguenza dalla fase di rimbalzo". Palla a due alle 18, arbitrano Paglialunga e Mammoli.