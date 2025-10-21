Basket B Nazionale, Dalmonte. "Un’Andrea Costa intelligente e solida»

"La chiave della partita è stata quando, nel terzo quarto, Ferrara ha alzato l’intensità, è tornata a un possesso da noi, lì l’inerzia sembrava direzionata a loro favore, ma la solidità dei giocatori ci ha dato quella forza per respingere l’onda della rimonta". Luca Dalmonte non ha dubbi su dove la sua Up abbia compiuto il salto di qualità, ossia resistere nel momento più critico, in trasferta, contro un’ottima Adamant. Ma, è il caso di dirlo, in un’ipotetica partita a scacchi, Dalmonte ha veramente dato ‘matto’ in tre mosse al bravo collega Benedetto, togliendo idee e sicurezze a Ferrara, fin dai primi minuti, con una difesa adattata alla perfezione, che passava da uomo a zona nel corso dell’azione, per proteggere l’area (il temuto Tio Tiagande è stato cancellato), ma allo stesso tempo lasciando poco spazio anche a Renzi dall’arco. Un piccolo capolavoro del coach biancorosso, che sta iniziando a vedere la sua creatura prendere forma. "La cosa più importante è stato togliere loro la corsa, soprattutto con Caserta erano stati micidiali, ecco noi abbiamo giocato con intelligenza e pazienza in attacco, e se tu forzi la squadra avversaria a difendere, le rompi il ritmo ed è stato molto importante".

Interessante anche la mossa Gozo, all’esordio stagionale, in quintetto. "Credo che un giocatore si possa preparare meglio sapendo che parte in quintetto – continua Dalmonte –, piuttosto che rischiarlo a partita in corso, non sapendo che piega la stessa stia prendendo. Poi in questo modo nel gioco delle rotazione c’era una scelta più ampia, visto che con i piccoli abbiamo qualcosa da recuperare. Moffa in crescita? Facciamo che tre indizi costituiscano una prova, poi non amo parlare dei singoli e ribadisco che tutti hanno portato un contributo efficiente per la partita".

Non si sbottona nemmeno quando gli chiediamo qualcosa su Giacomo Sanguinetti (23 punti in 25’ con 4/7 da 2, 5/8 da 3, 4 rimbalzi, 4 recuperi e 1 assist), restando fedele al "tutti per uno, uno per tutti", ed effettivamente ha ragione Dalmonte, che si è gustato un’ Andrea Costa unita e compatta, e pronta per affrontare, nel prossimo turno casalingo, la corazzata Pielle Livorno di coach Andrea Turchetto, suo assistente ai tempi della Scavolini Pesaro.

Federico Boschi