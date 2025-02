Basket B Nazionale: domani il recupero della sfida con Desio. Mercato Andrea Costa. Restelli potrebbe partire

Sono due punti preziosi per la classifica quelli che arrivano da Ragusa per l’Andrea Costa che domani sera tornerà di nuovo in campo per il recupero della sfida con Desio. Ma tra la sirena finale del match del PalaPadua e l’imminenza della gara che avrà luogo al PalaBigi di Reggio Emilia è sempre il mercato a tenere banco, soprattutto quello in uscita che coinvolge il club imolese.

L’interessamento più forte resta quello di Treviglio per Marco Restelli, e in secondo piano quello di Ruvo di Puglia per il ritorno di Luca Toniato, senza scordare che pure Maks Klanjscek avrebbe attirato gli occhi di alcuni club della cadetteria (il cui mercato si chiude a fine febbraio). Se appare utopico pensare che l’Up si privi del suo faro sloveno, le voci su Toniato e Restelli sono sempre più calde e in caso di reale partenza dei due (discorsi comunque rimandati dopo la sfida di domani, dal momento che l’Andrea Costa che affronterà Desio sarà la stessa di domenica) le alternative per la loro sostituzione sono l’ala Davide Raucci e il giovane esterno Alberto Pellizzari (proveniente da Valsugana, serie B Interregionale).

Se ne parlerà comunque dopo la sfida con Desio, nella quale, se confermati i rumors delle ultime ore (ma ieri ancora senza ufficialità) i biancorossi potrebbero trovare da avversario coach Marco Regazzi.