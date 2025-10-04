Basket B Nazionale: domani il big match contro Ferrara. La Virtus e la forza di Tambwe: "Mi sottovalutano per la stazza»

Se la Virtus ha vinto la battaglia sotto le plance con Fabriano, grandi meriti sono di Gloris Tambwe. Con il centro titolare Boev a mezzo servizio, a causa di una distorsione alla caviglia che ne ha limitato il rendimento e la mobilità, Tambwe è stato capace di dominare a rimbalzo con 11 palloni catturati in 23 minuti, ai quali vanno aggiunte 3 stoppate e 3 su 4 da due punti. Giocatore dal tempismo incredibile, il lungo nativo di Pordenone classe 2005, ha già mostrato ottime potenzialità, risultando tra i migliori anche nel torneo di Jesi, contro avversari di spessore, pur non arrivando a due metri di altezza.

Di sicuro Tambwe dovrà trovare continuità, come molti dei suoi compagni, ma ha i numeri per acquisire importanza nelle gerarchie di Galetti, anche perché finora lo abbiamo sempre e solo visto in alternativa a Boev, ma vista la mobilità chissà che contro certi avversari possa giocarci anche assieme. Ma andiamo con ordine.

"Con Fabriano è andata bene – attacca il prodotto di Tortona –, ho giocato con fiducia e le cose sono venute. Abbiamo sicuramente disputato una buona partita, forse possiamo avere più maturità in certi momenti: quando ci riusciremo saremo un bel problema per gli avversari".

Il lungo giallonero misura le parole, ma a dispetto dell’età pare avere le idee chiare, soprattutto quando gli chiediamo cosa sente di poter fare in questa B Nazionale. "Penso che per la mia stazza molti mi sottovalutino, ma io so che lavorando posso migliorare e anche essere una sorpresa. In campo cerco di tenere i ritmi alti, come i miei compagni del resto, e ho una discreta predisposizione ad andare a rimbalzo. Probabilmente devo riuscire a stare lì con la testa se sbaglio qualcosa, non mi devo soffermare sugli errori, ma andare avanti. Il gruppo? E’ davvero super, in campo e fuori, mi trovo benissimo con tutti".

La prova del nove per Tambwe e compagni di reparto è però dietro l’angolo, visto che Ferrara sotto canestro sfoggia il super trio formato da Renzi, Tiagande (31 a San Severo) e Sackey. "Loro hanno dei buonissimi esterni e un reparto lunghi di livello. Sotto canestro dovremo essere bravi a tagliare fuori Tiagande e Sackey, due ragazzi dotati di grande presenza fisica ed entrambi ottimi rimbalzisti. Poi c’è Renzi, che è super, ma bisognerà fargli prendere i tiri più difficili. Sarà una sfida stimolante e daremo il massimo".

Quello con Ferrara di domani sarà il primo di due derby, ma quello vero arriverà subito dopo. Difficile non pensarci… "Dobbiamo per forza concentrarci su Ferrara – conclude il numero 9 –, che ha dimostrato di essere una squadra molto valida, vincendo bene in trasferta e lottando con Livorno. Poi penseremo a quella dopo".

Prevendita derby. La Virtus ieri ha comunicato che i tagliandi disponibili per il derby con l’Andrea Costa di sabato 11 saranno 250. Oggi (10-13) e lunedì (16,30-20) gli abbonati gialloneri avranno la prelazione, mentre martedì 7 (16,30-20) si effettuerà vendita libera.