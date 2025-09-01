Basket B Nazionale, dopo la sconfitta con Ravenna il tecnico giallonero punta il dito contro gli arbitri. Galetti: "Per la Virtus non va bene. In questi test si picchia troppo»

L’amichevole contro Ravenna va divisa in due blocchi: il primo quarto e gli altri tre. Nel primo i padroni di casa hanno sfruttato un quintetto ‘anomalo’ di Galetti infierendo con un break di 11-1 per poi chiudere sul +15 (25-10). Negli altri trenta minuti l’andamento è stato sempre equilibrato con la Virtus che era andata avanti nel secondo, poi perso, e pure nel quarto, sfumato quasi sulla sirena, vincendo invece il terzo di due. Insomma un copione simile a quello con Jesi. Il mea culpa del coach non tarda ad arrivare: "Sul primo quarto mi assumo la responsabilità – ammette Galetti, reo a suo dire di aver inserito contemporaneamente Sanviti e Santandrea –, speravo che chi entrava fosse difensivamente pronto e così non è stato. Abbiamo preso un parziale che non abbiamo più recuperato e che ha dato troppa benzina a Ravenna".

Lo scrimmage è stato caratterizzato dal grande agonismo, spesso sfociato nel gioco molto fisico, aspetto quest’ultimo che non è piaciuto al tecnico che punta il dito su avversari e arbitri. "Quello che spesso si vede in campo in queste amichevoli non assomiglia a ciò che succede in campionato. Si gioca troppo per il risultato sfruttando anche il fatto che non si segnano i falli che si possono chiamare quanti time out si vogliono. E’ logico che se gli arbitri permettono di fare tutto, poi non si gioca più e a me questo non piace, ma vedo che questi episodi si ripetono, quindi la prossima volta mi prenderò la responsabilità di interrompere io l’amichevole". E’ un fiume in piena Galetti, uno che con la categoria arbitrale sembra continuare a non avere feeling.

"Si è picchiato troppo, se diventi permissivo per non fischiare troppo, mentre gli altri ti mettono solo le mani addosso, ci rimettiamo noi perché cerchiamo di fare le cose come in una partita normale, deve essere utile, altrimenti non ha senso".

Federico Boschi