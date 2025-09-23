Basket B Nazionale: dopo la batosta incassata a Ozzano in amichevole, coach Galetti guarda avanti. La Virtus Imola ricarica le pile. Domenica l’esordio con Fabriano

Due giorni di riposo che, a conti fatti, ci volevano tutti. Tra domenica e ieri, la Virtus ha potuto ripensare a quella inspiegabile prestazione offerta a Ozzano, dando un’occhiata a cosa succedeva sugli altri campi.

Negli scrimmage di precampionato, tutti persi fatta eccezione per quello con Forlimpopoli, Imola ha sempre fatto fatica, complice, a detta di Galetti, una gestione dei falli non congrua con quello che accade, poi, in campionato. Una tesi confermata dal buon rendimento della Virtus nel torneo di Jesi, con il successo contro Faenza e la sconfitta con i padroni di casa, per la cronaca entrambe vincenti all’esordio. Il test inserito dallo staff giallonero per non riposare del tutto, sabato, mantenendo il ritmo partita, si è però rivelato un autogol. I 55 punti di margine incassati da Imola da una squadra di B Interregionale non possono essere giustificabili, anche per non fare diventare la questione arbitrale un alibi, da rispolverare ogni qual volta si perde. E per una squadra che dovrà lottare per salvarsi questo sarebbe un limite pericoloso. Imola è stata spazzata via, è mancata l’energia, ma anche la voglia di salvare la faccia o di “onorare sempre la maglia”, come richiesto dal presidente nella presentazione. La Virtus ha perso tutti gli scontri diretti. Unica fortuna? Non c’erano punti in palio e questa sgambata non resterà nemmeno nei libri di storia, col suo passivo monstre. L’imperativo, a questo punto, è voltare pagina in fretta e furia e concentrarsi sul primo impegno casalingo, domenica al PalaRuggi. Arriverà Fabriano, che ha sfiorato l’impresa al debutto contro Latina, con la formazione di Gramenzi capace di piazzare il break nella seconda metà dell’ultimo quarto, come fanno le big. Nessuna sorpresa nella prima giornata – non si è giocata Luiss-Chiusi che sarà recuperata a novembre –, con le sconfitte casalinghe di Loreto, Quarrata, Nocera e Casoria a dare subito uno zuccherino alla Virtus. Ko anche San Severo, ma di misura e a Faenza, mentre Ferrara, seconda avversaria dei gialloneri, è stata superata quasi a fil di sirena dalla corazzata Livorno, sul proprio campo. Giornata dopo giornata le differenze saranno sempre più marcate, e proprio per questo mettere subito fieno in cascina sarà di vitale importanza per Melchiorri e compagni, sempre se in campo rivedremo gli stessi di Jesi.