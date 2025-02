Basket B Nazionale: i gialloneri di Galetti vanno vicino all’impresa, ma la capolista Legnano si dimostra più cinica. Virtus, partenza lenta: la rimonta non riesce

LEGNANO 75 VIRTUS IMOLA 69

LEGNANO: Quarisa 9, Scali 6, Mastroianni 11, Agostini 10, Raivio 21, Sodero 7, Oboe 11, Gallizzi, Colombo, Lavelli, Rakaj. All. Piazza.

VIRTUS IMOLA: Zangheri, Masciarelli 5, Anaekwe, Ambrosin 11, Morina 14, Pinza, Vaulet 12, Kadijividi 3, Fiusco 13, Ricci 11. Santandrea, Vannini. All. Galetti.

Arbitri: Cieri e Forconi.

Note: parziali 25-17; 42-33; 56-52. Tiri da due punti: Legnano 17/34; Virtus Imola 15/46. Tiri da tre: 10/24; 9/23. Tiri liberi: 11/14; 12/19. Rimbalzi: 36: 44.

La Virtus è viva. Se ne è accorta la capolista Legnano che ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per vincere. Gli uomini di Galetti hanno lottato, tenuto il campo con ordine, ma si sono dovuto arrendere. Grande equilibrio nei primi minuti: dopo 180 secondi è 6-6. A metà tempo la capolista ha 7 punti di vantaggio (13-6) con Quarisa già a quota 9. Ricci e Morina rimettono in carreggiata Imola (13-10). Nel finale Legnano segna altri 12 punti, solo 5 quelli imolesi. Raivio buca la difesa ospite, e il divario è già in doppia cifra ad inizio secondo parziale (29-19). Imola prova a rimanere in partita con quattro punti consecutivi, i lombardi respingono il rientro, ma non riescono a scappare più delle nove lunghezze che ci sono all’intervallo lungo (42-33). Al rientro dagli spogliatoi, Legnano piazza un parziale di 8-2 che vale il +15 (50-35) dopo 2’30’’, qui c’è il time out di Galetti. Un minuto che vale lo 0-8 (50-43) e c’è ancora vita sul pianeta giallonero. Gli ospiti continuano il loro forcing e alla penultima sirena sono pienamente in partita con soli 4 punti da recuperare. Il volume inevitabilmente si alza su ogni pallone, dopo 1’46’’ c’è solo mezzo canestro di differenza (58-57). A metà tempo Legnano è sopra di 2 (61-59), poi arriva il 5-0 firmato da Agostini, Mastroianni e Oboe (66-59).

La Virtus non molla, la tripla di Ambrosin e il libero di Vaulet per il -2 (66-63) a due minuti dalla quarta sirena. Oboe e Agostini per il nuovo +7 (71-64); Vaulet, Ricci e Ambrosin per il -2 (71-69). Fallo sistematico Virtus, Sodero mette due liberi (73-69); lo stesso fa Raivio quando mancano 8 secondi (75-69).

Antonio Montefusco