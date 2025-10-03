Basket B Nazionale: il gruppo di coach Dalmonte osserva il turno di riposo. E tra gli sponsor entra l’azienda Enco Srl. L’Andrea Costa al lavoro fra palestra e schemi

È ripartita lunedì la settimana di allenamento dell’Andrea Costa. Reduce dalla sconfitta con la Luiss Roma, i biancorossi di coach Luca Dalmonte si sono ritrovati in palestra lavorando su pesi e parte atletica i primi due giorni, mentre da mercoledì il lavoro dello staff è tornato a concentrarsi sulla parte tecnica. La settimana si chiuderà oggi, lasciando alla squadra sabato e domenica di riposo, complice il turno di sosta che riporterà i biancorossi in campo soltanto domenica prossima nel derby. In questi giorni lo staff ha avuto modo di monitorare la situazione della squadra (e testarla) anche dal punto di vista fisico, potendo recuperare alcuni elementi come Gozo o Tamani che negli ultimi giorni avevano accusato qualche difficoltà di troppo. Da segnalare che dopo aver sistemato i disguidi emersi il lunedì successivo alla prima di campionato, il giudice sportivo ha provveduto nell’ultimo comunicato a omologare il risultato con Jesi. Sul fronte degli sponsor si arricchisce la divisa biancorossa con l’ingresso della Enco Srl, azienda di Mordano specializzata nella produzione e distribuzione di cavi unipolari e multipolari in gomma, tra gli sponsor di maglia per questa stagione. Un salto importante per l’azienda che era tra i partner dell’Andrea Costa.

Tra gli attuali partner si conferma la collaborazione con il bar Il Giratempo (via De Gasperi), storico luogo di ritrovo dei tifosi biancorossi prima di ogni partita casalinga dell’Andrea Costa.

l. m.