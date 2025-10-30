Basket B Nazionale, inizio disastroso per i biancorossi che subiscono un parziale di 19-0. Andrea Costa, falsa partenza. A Roma la partita finisce subito

VIRTUS 76 ANDREA COSTA 58

VIRTUS : Toscano, Visintin 2, Battistini 12, Majcunic 7, Lenti 4, Bazan 3, Barattini 20, Rodriguez 12, Leggio 15, Fokou 2. All. Calvani.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 7, Chessari 12, Tamani 2, Moffa 23, Filippini 2, Gozo, Raucci 2, Sanguinetti, Gatto 3, Thioune 7. All. Dalmonte.

Arbitri: Bertuccioli, Esposito e Marianetti.

Note: parziali 26-9; 47-36; 64-51. Tiri da due: 13/26; 14/43. Tiri da tre: 9/27; 5/15. Tiri liberi: 24/33; 15/21. Rimbalzi: 45; 31.

Trasferta capitolina amara per l’Up Andrea Costa, sconfitta da una Virtus Roma implacabile fino dalla palla a due in una gara decisa dal 19-0 iniziale subito dall’Up.

Incertissimo l’avvio dell’Andrea Costa che tra errori e perse presta il fianco a una Roma che sulle ali di Barattini si lancia sul 13-0 al 5’.

Coach Luca Dalmonte prova di tutto tra time-out e cambi per ribaltare il break che si allunga sul 19-0 al 7’, prima che Moffa non spezzi il digiuno di un’Up che fatica contro la zona romana, non arrivando alla doppia cifra al primo stop.

A complicare poi la situazione pure la brutta botta al collo subita da Sanguinetti dopo il fallo di Toscano in avvio di secondo quarto che mette a sedere il play biancorosso per il resto della gara, mentre Roma tocca agilmente il +20 sul 31-11.

Moffa rispolvera le sue doti balistiche e prova a prendersi i suoi sulle spalle ma dall’altra parte c’è la replica di un enorme Barattini, così resta il ventello di gap (38-18).

Roma tocca il massimo vantaggio sul 42-21 al 17’, poi la zona imolese fa il suo dovere e sul rilassamento dei capitolini ecco la sfuriata targata Moffa e Chessari che con Kupstas guidano il contro-break con cui l’Up si riavvicina alla pausa lunga.

Un break che prosegue nel terzo quarto, e stavolta sono Thioune e Gatto a farsi vedere sotto e riportare a contatto Imola (47-41).

Roma ritrova brio offensivo e con Leggio e Rodriguez riallunga (60-45 al 27’) riportando i padroni di casa a un comodo vantaggio che può gestire in un ultimo quarto che non cambia il finale.