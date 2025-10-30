Acquista il giornale
Basket B Nazionale, inizio disastroso per i biancorossi che subiscono un parziale di 19-0. Andrea Costa, falsa partenza. A Roma la partita finisce subito

VIRTUS 76 ANDREA COSTA 58 VIRTUS : Toscano, Visintin 2, Battistini 12, Majcunic 7, Lenti 4, Bazan 3, Barattini 20, Rodriguez 12, Leggio...

di LUCA MONDUZZI
30 ottobre 2025
Niccolò Moffa dell’Andrea Costa

VIRTUS 76 ANDREA COSTA 58

VIRTUS : Toscano, Visintin 2, Battistini 12, Majcunic 7, Lenti 4, Bazan 3, Barattini 20, Rodriguez 12, Leggio 15, Fokou 2. All. Calvani.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 7, Chessari 12, Tamani 2, Moffa 23, Filippini 2, Gozo, Raucci 2, Sanguinetti, Gatto 3, Thioune 7. All. Dalmonte.

Arbitri: Bertuccioli, Esposito e Marianetti.

Note: parziali 26-9; 47-36; 64-51. Tiri da due: 13/26; 14/43. Tiri da tre: 9/27; 5/15. Tiri liberi: 24/33; 15/21. Rimbalzi: 45; 31.

Trasferta capitolina amara per l’Up Andrea Costa, sconfitta da una Virtus Roma implacabile fino dalla palla a due in una gara decisa dal 19-0 iniziale subito dall’Up.

Incertissimo l’avvio dell’Andrea Costa che tra errori e perse presta il fianco a una Roma che sulle ali di Barattini si lancia sul 13-0 al 5’.

Coach Luca Dalmonte prova di tutto tra time-out e cambi per ribaltare il break che si allunga sul 19-0 al 7’, prima che Moffa non spezzi il digiuno di un’Up che fatica contro la zona romana, non arrivando alla doppia cifra al primo stop.

A complicare poi la situazione pure la brutta botta al collo subita da Sanguinetti dopo il fallo di Toscano in avvio di secondo quarto che mette a sedere il play biancorosso per il resto della gara, mentre Roma tocca agilmente il +20 sul 31-11.

Moffa rispolvera le sue doti balistiche e prova a prendersi i suoi sulle spalle ma dall’altra parte c’è la replica di un enorme Barattini, così resta il ventello di gap (38-18).

Roma tocca il massimo vantaggio sul 42-21 al 17’, poi la zona imolese fa il suo dovere e sul rilassamento dei capitolini ecco la sfuriata targata Moffa e Chessari che con Kupstas guidano il contro-break con cui l’Up si riavvicina alla pausa lunga.

Un break che prosegue nel terzo quarto, e stavolta sono Thioune e Gatto a farsi vedere sotto e riportare a contatto Imola (47-41).

Roma ritrova brio offensivo e con Leggio e Rodriguez riallunga (60-45 al 27’) riportando i padroni di casa a un comodo vantaggio che può gestire in un ultimo quarto che non cambia il finale.

