Basket B Nazionale. La San Giobbe Chiusi torna in campo. Oggi (18,30) la sfida di Ruvo di Puglia. Coach Zanco: "C’è voglia di rivalsa»

Ennesimo turno infrasettimanale per la San Giobbe che oggi, alle 18,30, recupera a Ruvo di Puglia il match della ventinovesima giornata non disputato il 23 febbraio per la concomitanza con gli impegni delle nazionali. Bulls a caccia del riscatto dopo la debacle con Herons Montecatini: "Finalmente finiremo di fare partite infrasettimanali – ha sottolineato Zanco (nella foto) in fase di presentazione della partita –. È stato un mese sicuramente molto intenso per noi e incontrare tutte le prime della classe, una dietro l’altra, è anche un dispendio di energie fisiche e soprattutto mentali importante. Abbiamo una trasferta difficile da affrontare, un viaggio lungo, poco tempo per recuperare energie dopo la batosta con Herons. Dobbiamo resettare e cercare di liberare la mente dalle scorie che può lasciare una partita come quella. Andremo in Puglia, con quella voglia di rivalsa, di orgoglio e di dimostrare che non siamo quelli che siamo stati a Montecatini". Alcuni problemini fisici da risolvere: "Abbiamo alcuni giocatori che, sulla carta, potrebbero anche non scendere in campo e stanno giocando sopra il dolore, senza fare nomi – ha spiegato Zanco –. Qualche problematica fisica c’è e dobbiamo gestirle almeno fino a domenica per riuscire a recuperare, con la pausa della Coppa Italia, tutte le energie che ci serviranno per il rush finale. Le ultime partite potranno voler dire tante cose ma lo scopriremo tra un mese e mezzo. Adesso dobbiamo stringere i denti, dobbiamo darci una mano e gettare il cuore oltre l’ostacolo". Sugli avversari, che all’andata si imposero per 78-72: "Una squadra molto diversa da allora, hanno aggiunto Jerkovic e Timperi, avranno Jackson che non c’era all’andata e Reale. Sono lunghi, profondi, costruiti per lottare nei quartieri alti. Hanno tanto talento, dovremo mettere in campo tanta difesa per fare una gara veramente fisica".