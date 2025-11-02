Basket B Nazionale. La San Giobbe gioca domani in quel di Imola

Giornata di vigilia, quella di oggi, per l’Umana San Giobbe. I Bulls di Chiusi saranno infatti di scena domani sera a Imola, in casa dell’Andrea Costa (palla a due alle 20,30). Obiettivo della squadra di coach Nicolas Zanco è quello di dare continuità ai propri risultati dopo l’importante successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro Quarrata che, per l’Umana, ha chiuso una serie sfortunata di 3 sconfitte consecutive.

Anche Imola è reduce da due ko di fila, contro Pielle Livorno in casa e Virtus Roma nella capitale, e proprio per questo Bertocco e soci devono fare grande attenzione a questa trasferta in terra emiliana. Del resto l’Andrea Costa ha in classifica gli stessi punti della San Giobbe, 6, sebbene abbia all’attivo una partita in più. Ma ancora il campionato sembra essere in fase di riscaldamento e si fa ancora tanta fatica a capire il peso delle squadre.

Lo dimostrano i percorsi di Chiusi e Imola: se i Bulls hanno fatto fare tanta fatica a Roma, gli emiliani sono stati travolti ma, da parte loro, hanno vinto l’ultima partita contro Ferrara, squadra che ha costretto all’Umana alla peggior prestazione fatta vedere sin qui. Per tutte queste ragioni, la partita assume un peso importante. Da una parte e dall’altra.