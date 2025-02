Basket B Nazionale: l’analisi dell’allenatore Galetti. "Virtus, tanti impegni. C’è bisogno di rifiatare»

La Virtus lotta, ma non riesce a vincere. Le partite sono tirate fino alla fine, i gialloneri lottano, vanno oltre i propri limiti, però non basta per muovere la graduatoria. E’ questo il bilancio delle ultime uscite con Blacks Faenza e Legnano. "Anche sabato – commenta coach Gianluigi Galetti – abbiamo visto tutto sommato una Virtus positiva e volitiva che però ha sbagliato approccio difensivo nel primo quarto. Nonostante questo errore tattico e tecnico importante, poi siamo riusciti a recuperare l’inerzia del match nonostante davanti ci fosse la capolista che è una squadra molto forte. Non è stato semplice fare il parziale del rientro, non c’è stato aggancio perché abbiamo sbagliato 4 tiri liberi fondamentali. C’è un aspetto che mi lascia perplesso, siamo un team che gioca in un certo modo nel primo quarto non abbiamo subito nemmeno un fallo, questo dato mi suona un po’ strano, ma guardiamo avanti". Tre partite in una settimana sono un impegno tosto per un gruppo che sta pagando dazio agli acciacchi. Ora la Virtus avrà tanti giorni davanti per poter preparare il prossimo impegno: "Siamo sempre in emergenza e dobbiamo fermare dei giocatori, avranno dei giorni di stop sia Masciarelli che Pinza, il nostro gruppo ha bisogno di rifiatare. Siamo andati a Ragusa con tre elementi che in settimana avevano perso chili su chili a causa dell’influenza, nell’infrasettimanale con Faenza la Virtus ha giocato due supplementari che hanno dato il colpo di grazia. C’è bisogno di lavorare con un pochino di tranquillità".