Basket b nazionale. L’Andrea Costa esce sconfitta nel test a Cento

SELLA CENTO

89

COSTA IMOLA

65

CENTO: Berdini 14, Scarponi 6, Conti 17, Davis 20, Tiberti 6, Moretti 4, Montano 11,Tanfoglio 3, Guerrieri 3, Piazzi, Arletti 5. All. Di Paolantonio.

IMOLA: Kupstas 13, Chessari 13, Tamani, Moffa 15, Filippini 6, Gozo, Raucci, Sanguinetti 11, Gatto 2, Zedda 5. All. Dalmonte.

Arbitri: Resca e Grazioli.

Note: parziali: 29-12, 52-27, 74-42, 89-65.

Si chiude in favore di Cento l’amichevole che l’Andrea Costa ha disputato ieri pomeriggio, nel penultimo test per la formazione imolese di questa pre-season.

Contro la formazione centese l’Andrea Costa è uscita sconfitta con il punteggio finale di 89-65 (parziali: 29-12; 52-27; 74-42). Evidente la superiorità della squadra allenata da Emanuele Di Paolantonio, attesa al prossimo campionato di serie A2, contro un’Andrea Costa che ha potuto comunque testarsi in una partita certamente contro un avversario superiore.

Un’altra opportunità per la squadra di coach Luca Dalmonte per mettere fieno in cascina, per testarsi a livello fisico e continuare a trovare attraverso il gioco sul campo la giusta alchimia di squadra quando manca davvero poco all’inizio del campionato, precisamente domenica 21 settembre con l’Up attesa alla trasferta di Jesi. Un’ultima amichevole attende ora i biancorossi, prima degli ultimi sette giorni che precederanno la prima palla a due ufficiale. Questo sabato l’Up sarà di scena a Ravenna, alle 17 al PalaCosta, contro l’OraSì in una partita che sarà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico vista la concomitanza della Supercoppa di Lnp che si disputa proprio a Ravenna nel weekend (al PalaDeAndrè).