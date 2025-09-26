Basket B Nazionale, l’invito dei tifosi ai giocatori nell’incontro di inizio stagione. Domenica l’esordio. "Virtus, mettici sempre il cuore»

Mercoledì, a fine allenamento, i tifosi hanno salutato la nuova stagione dando un caldo abbraccio a Melchiorri e compagni. Una consuetudine, ma anche un modo per trasferire un po’ di carica alla squadra, in vista della delicata sfida di domenica con Fabriano. E non c’è che dire, in questa prestagione sono stati propri i sostenitori della Virtus a meritare il voto più alto, per un amore incondizionato che non è mai venuto a mancare, anche dopo una estate tormentata e con la consapevolezza che la stagione sarà ben diversa da quella precedente.

Proprio per questo motivo sarà importante che anche il pacchetto società-staff- squadra sia all’altezza delle aspettative. In che modo? Ai giocatori i tifosi lo hanno detto chiaramente "basta che ci mettiate sempre il cuore". Una richiesta legittima, soprattutto a pochi giorni da una prestazione difficile anche da spiegare, ma che la Virtus potrà cancellare in un match che mette in palio i due punti, i primi. Allo staff, con Galetti al comando, il compito di dare il giusto sostegno al gruppo, quando tecnica e tattica magari non saranno sufficienti.

Rivedere domenica al Ruggi, la stessa Virtus del torneo di Jesi è, a oggi, la speranza concreta dei supporter imolesi, oltre che l’unica strada per conquistare un successo che darebbe grande morale in un avvio di campionato che poi proporrà le dure sfide con Ferrara e Andrea Costa. L’ultimo comparto è quello societario e qui di carne al fuori sembra essercene. C’è infatti l’annuncio dell’ingresso di Ferruccio Tassinari alla Virtus.

Un passato da assistente allenatore e Faenza e Forlì, e da responsabile del settore giovanile del One Team Forlì, Tassinari si dovrà questa volta cimentare con il lavoro di dirigente, anche se bisognerà capire quale sarà il ruolo. Dirigente operativo, infatti, non rientra nei ruoli classici - a dire il vero è la prima volta che lo riscontriamo -, ma possiamo dedurre che non sarà il nuovo team manager e forse nemmeno il nuovo direttore generale. Questi sarebbero i due posti ‘vacanti’, ma forse Tassinari sarà un jolly utile alla causa. Di sicuro per lui garantisce Galetti.

Un altro nome caldo, sempre da Forlì, è quello di Marcello Casadei, ex Virtus fine anni ’90 che era presente, guarda caso, anche alla presentazione.

Federico Boschi