Basket b nazionale. Mercato giallonero, ecco il play Fiusco

La società del presidente Davide Fiumi ha ingaggiato il playguardia Gianmarco Fiusco classe 2003 che si è legato al club giallonero fino al 30 giugno 2024 e sarà già a disposizione per la trasferta di Mestre.

Fino alla scorsa stagione il neo virtussino era a Roseto dove ha giocato 23 partite: il 2 aprile si è infortunato a un ginocchio e non ha potuto partecipare alla post season. Nell’ultima partita giocata fece 22 da 2 e 66 da tre. In questa prima parte di annata agonistica non era tesserato per nessuna squadra, ma si trovava a casa sua a ultimare il recupero.