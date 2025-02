Basket B Nazionale: mercato. L’Andrea Costa saluta Fea e Restelli

Un arrivo, quello di Davide Raucci, e due uscite, quelle di Marco Restelli e Gianluca Fea. All’orizzonte (a meno di sorprese dell’ultima ora) non sembrano esserci colpi in entrata entro la scadenza fissata nella giornata odierna e dunque si chiuderà così il mercato dell’Andrea Costa. La società ha confermato l’uscita del lungo classe 2004 Gianluca Fea, che proprio ieri era già presente (senza mettere piede in campo) nel roster della sua nuova squadra, la Bakery Piacenza (nello stesso girone di Imola). Ormai da un mese Fea era lontano dalle rotazioni dell’Up, sia con coach Angori che con l’arrivo di Vecchi, e chiude la sua breve apparizione all’Andrea Costa con 18 partite alla media di 11’ e 1,7 punti con una fiducia che, dopo le prime partite, è progressivamente scesa col proseguo della stagione. l. m.