Basket B Nazionale: Omegna punisce da tre con il 50 per centro di realizzazione (16/32). L’Andrea Costa si smarrisce . Quarta sconfitta consecutiva

OMEGNA

80

ANDREA COSTA

73

PAFFONI OMEGNA: Mazzantini 7, Bellarosa ne, Caramelli ne, Forte ne, Paolin 3, Maruca, Ferraro 19, Corgnati 4, Balanzoni 12, Stepanovic 15, Misters 20, Kuznetsov ne. All. Eliantonio.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi 2, Pavani, Toniato 17, Filippini 9, Klanjscek 10, Chiappelli 14, Martini 9, Raucci 2, Sanguinetti 10, Zedda . All. Vecchi.

Arbitri: Scarfò e Riggio.

Note: parziali: 27-23; 44-44; 59-59. Tiri da due: 10/22; 21/38 Tiri da tre: 16/32; 7/25. Tiri liberi: 12/15; 10/21. Rimbalzi: 30; 38.

Quarta sconfitta di fila per l’Up Andrea Costa, sconfitta da Omegna dopo una partita equilibrata ma segnata inevitabilmente da troppi errori, su tutti gli 11 sanguinosi liberi buttati all’aria. I biancorossi restano in partita per tre quarti e mezzo, prima dell’allungo decisivo di Omegna.

Ritmi alti in avvio di match e 11-3 targato Misters, ma l’Up sale di tono con Toniato in un primo quarto dalle elevate percentuali.

Coach Federico Vecchi alza e abbassa il quintetto biancorosso che trova coraggio vicino al ferro e pesca il sorpasso (31-34 al 14’) con i punti della coppia Martini e Chiappelli che reggono l’urto del solito Misters, con Klanjscek che si sveglia a ridosso della pausa lunga.

Toniato è un tuttofare e trascina l’attacco di Imola, che non fosse per gli errori ai liberi, potrebbe capitalizzare più del 51-57 al 27’ che la Paffoni ricuce ritrovando fiducia al tiro e arriva il +5 in avvio di ultimo quarto.

Chiappelli ricuce, ma dall’arco Omegna continua a sentenziare; sul 69-65 al 34’ Vecchi ci parla su ma non argina le triple della Paffoni e Ferraro scava il solco sul 76-65 al 37’. Omegna si ferma e l’Up reagisce, pur tra tanti errori, e risale a -3 (76-73 al 39’), ma Misters la chiude ai liberi. Finisce 80-73 per Omegna ed è la quarta sconfitta consecutiva per la compagine biancorossa.