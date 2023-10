Basket B Nazionale: ore 18. Al PalaRuggi arriva San Vendemiano. Di Paolantonio: "L’Andrea Costa è pronta»

Una buona settimana di lavoro e adesso l’Andrea Costa aspetta risposte dal campo. Oggi alle 18 i biancorossi affrontano San Vendemiano al PalaRuggi (arbitri Paglialunga e Ricci) nella prima sfida di un ciclo di tre partite in una settimana (mercoledì ancora in casa con Chieti e domenica prossima trasferta a Mestre). Gare dal tasso tecnico elevato, già a partire dalla sfida con i veneti di Carrea che già nel trofeo Andrea Costa avevano mostrato le loro qualità.

"Abbiamo lavorato soprattutto su di noi per continuare il percorso di crescita – afferma Emanuele Di Paolantonio –, sia individualmente che come collettivo. Affrontiamo un miniciclo di gare molto impegnativo, ma almeno ne avremo due in casa e fare meno viaggi può aiutare".

Anche perché qualche acciacco ha segnato la settimana imolese, con Ranuzzi fermo un paio di giorni dopo aver forzato il rientro, qualche dolore alla caviglia per Sorrentino e un’infiammazione al ginocchio per Aukstikalnis (per lui terapie). La squadra sarà al completo.

"Conosciamo la forza e il valore di San Vendemiano, è una squadra ben costruita e ben allenata, sta giocando molto bene e si evince anche dai risultati, e giù in preseason ha fatto vedere ciò di cui è capace".

Ripartire dal primo tempo di San Severo è la parola d’ordine per i biancorossi, dopo i due punti sfumati sette giorni fa in Puglia. "Quello che aveva funzionato bene all’inizio si è bloccato nell’ultimo quarto e se è stata brava San Severo a rientrare, nostro demerito è non essere stati cinici nel chiuderla quando siamo tornati avanti di 10 punti. Ripartiamo da quanto fatto di buono difensivamente nei primi due quarti, togliendo gli errori che abbiamo commesso nell’ultimo".