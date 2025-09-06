Basket B Nazionale, ore 18,30: al PalaRuggi c’è il Forlimpopoli per un’altra amichevole. La Virtus in cerca del primo sigillo

Di nuovo in campo, oggi al PalaRuggi (ore 18,30), la Virtus è attesa dal sesto impegno di preseason. Per la prima volta l’avversario sarà di categoria inferiore, visto che finora Imola ha incrociato una formazione di A2 e quattro di B Nazionale. A Imola arriva il Chemifarma Forlimpopoli. Attenzione, però, a illudersi che si possa trattare di una comoda scampagnata, visto che Forlimpopoli dopo un cammino entusiasmante fatto di 33 vittorie su altrettante sfide in serie C, si appresta a recitare un ruolo da protagonista anche in B Interregionale. Non a caso nel recente test in casa della Raggisolaris Faenza, la squadra di Tumidei ha ceduto 77-64, conquistando anche un parziale e mostrando un gruppo strutturato. L’ex faentino Vico è probabilmente la star, ma poi troviamo due coppie di fratelli, Lorenzo e Antonio Brighi, e Marco e Jonas Bracci, il giovane Diego Benzoni, proveniente dal vivaio di Forlì, ma due anni più ‘vecchio’ di Sanviti ed Errede. Attenzione, poi, all’esperienza e alla mano fatata di una vecchia conoscenza della Virtus Imola, Gabriele Fin, uno che il giallonero lo ha vestito nella stagione 2016/17. "Sarà un piacere tornare al PalaRuggi – ammette ‘Gabbo’ -, ho un bellissimo ricordo della stagione alla Virtus, una società che non mi ha mai fatto mancare nulla. Di anni ne sono passati, ma fa piacere vedere che si presentano in B con un gruppo di giovani interessanti e sono sicuro che Galetti saprà valorizzarli". Classe ’90, bolognese, Fin ci parla anche di un futuro avversario della Virtus, la Raggisolaris, e degli obiettivi per la stagione che sta per iniziare. "Faenza ha cambiato tanto dall’anno scorso e mi sembra che quest’anno abbia un po’ ridimensionato, ma ha comunque un buon gruppo. Rispetto a noi son più avanti nella preparazione, ma ce la siamo giocata. Per quanto riguarda noi – conclude –, sicuramente siamo una neopromossa anomala. Penso che sicuramente abbiamo un organico da primi quattro posti avendo tanti giocatori di categoria superiore".

Federico Boschi