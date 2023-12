Basket B Nazionale: ore 20. L’Andrea Costa cerca il blitz a Taranto

Trasferta ostica per l’Andrea Costa a Taranto (ore 20, arbitri Riggio e Migliaccio). Ostica certo per il viaggio in Puglia (in pullman con il ritorno a Imola previsto domattina), anche se davanti a loro i biancorossi troveranno un avversario a caccia di punti salvezza. "Taranto è una squadra che meriterebbe qualche punto in più – dice coach Emanuele Di Paolantonio –, forte nel tiro da tre e a rimbalzo d’attacco, queste saranno le chiavi della partita. Oltre al fatto che affrontiamo un viaggio impegnativo in mezzo alla settimana: non sarà semplicissimo ma è uno scontro diretto importante".

Di Paolantonio ritroverà Luca Valentini, play dell’ultima sua Andrea Costa in A2. "È uno dei migliori play del campionato, ma non è l’unico pericolo, pensando anche al tiratore che è Reggiani e alla forza a rimbalzo offensivo di Thiounè". Ancora out Gianmarco Sorrentino.