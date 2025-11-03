Basket B Nazionale, ore 20.30 al PalaRuggi i biancorossi del tecnico Dalmonte vogliono ritrovare il successo. Rebus Sanguinetti. L’Andrea Costa aspetta Chiusi per ripartire

Tra la voglia di tornare alla vittoria e il dubbio sulle condizioni di Jack Sanguinetti, l’Up Andrea Costa arriva al suo Monday night. Questa sera al PalaRuggi (palla a due alle 20.30 arbitri Morassutti, Gallo e Iaia) i biancorossi affrontano la San Giobbe Chiusi nell’ultima sfida che chiude la nona giornata. Il dubbio sulle condizioni di Sanguinetti, uscito dolorante al collo (in soldoni si è trattato del più classico dei colpi di frusta) dopo la sfida di Roma, verrà sciolto soltanto questa mattina, alla viglia della sfida con i toscani.

In questi giorni il capitano biancorosso è rimasto a riposo e soltanto oggi lo staff medico e tecnico capirà valuterà se sarà in grado di scendere in campo. "Abbiamo rimandato tutte le valutazioni al giorno della partita, senza considerazioni parziali – afferma coach Luca Dalmonte –, quando vedremo che tipo di sensazioni ha e se è il caso di sollecitare o meno la sua presenza". Con il settore esterni menomato tra il dubbio su Sanguinetti e l’assenza già assodata di Vittorio Zedda, coach Dalmonte dovrà giocoforza rimescolare le carte del suo roster. "La soluzione migliore possibile è quella di alzare l’assoluta attenzione di tutti per quello che è il proprio compito, le proprie quartettistiche e gli incastri. Nessuno di noi si chiama Zedda o Sanguinetti, ma ognuno di noi ha il suo nome e cognome, il suo ruolo e le sue caratteristiche e tutti noi dobbiamo alzare il livello di queste caratteristiche, andando a diversificare per trovare soluzioni alternative".

Attenzione alla formazione toscana. "Chiusi è una squadra che ha dimostrato di essere competitiva contro qualsiasi avversario, gioca una pallacanestro efficiente ed efficace, perfettamente funzionale al suo roster. È giusto sottolineare l’assenza di due uomini come Molinaro e Chapelli, ma nonostante questo la squadra continua a giocare bene. Difendono con scelte precise sui pick and roll, rischiando sul palleggiatore ma proteggendo i vantaggi sul perimetro. Noi dovremo fare scelte precise in campo e accompagnarle con la giusta forza mentale, che dovrà essere nostra compagna di viaggio per tutta la partita".

Porte aperte della società verso i propri tifosi con una speciale promozione per i biglietti della sfida di stasera: 10 euro la curva, 15 euro i distinti e 20 euro il parterre. Da segnalare infine il rinnovo della collaborazione tra la società biancorossa e la Erreti – Onoranze Funebri di Tiziano Grandi.