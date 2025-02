Basket B Nazionale. Posticipata la gara. A Ruvo di Puglia. Si gioca il 5 marzo

C’è una modifica nel calendario della San Giobbe. La partita della ventinovesima giornata, originariamente in calendario domenica 23 a Ruvo di Puglia, è stata posticipata su disposizione della Federazione Italiana Pallacanestro a mercoledì 5 marzo (con palla a due alle 18,30) dopo la richiesta della società Crifo Wines, per permettere al suo giocatore Nicolò Isotta di rispondere alla convocazione nella nazionale svizzera, impegnata nelle qualificazioni mondiali contro Irlanda e Kosovo. Per i Bulls non cambia la difficoltà complessiva del calendario che subito dopo la trasferta di Chieti (domenica alle 18) li vedrà affrontare in rapida successione le prime cinque della classe, cambia soltanto l’ordine in cui lo farà. Prima la partita contro Ruvo di Puglia, che attualmente è al terzo posto con trentasei punti (diciotto vittorie, otto sconfitte), cadeva nel mezzo tra le due sfide casalinghe contro Roseto (prima) e Gema Montecatini (terza), adesso invece cadrà nel mezzo fra la trasferta in casa della quarta in classifica Herons Montecatini (al PalaTagliate di Lucca) e la gara interna contro Luiss Roma. Comunque si tratterà di un tour de force, in cui Renzi e compagni passeranno al vaglio delle migliori del lotto, dopo la straordinaria serie di nove successi consecutivi con cui si sono portati ad un passo dalla zona playoff, per i quali si qualificheranno matematicamente le prime sei della graduatoria, mentre le squadre dal settimo al dodicesimo posto disputeranno il play-in. Dopo questa striscia di gare, preceduta come già detto dalla trasferta a Chieti domenica prossima, ci sarà poi una domenica di sosta, con la disputa delle Final Four di Coppa Italia, quindi il rush finale con le ultime sei giornate di regular season.