Basket B Nazionale: prestazione in crescendo contro Vicenza. La Virtus di Galetti mette il turbo. Vaulet e Masciarelli sono super

VIRTUS IMOLA 79VICENZA 65

VIRTUS IMOLA: Vaulet 23, Masciarelli 20, Morina 10, Kadjividi 6, Ricci 11, Zangheri, Pinza 3, Fiusco 4, Anaekwe 2, Ambrosin, Santandrea, Vannini. All. Galetti.VICENZA: Beggio, Cucchiaro 10, Marangoni 8, Vanin 3, Belmonte 11, Almansi 13, Da Campo 4, Gasparin 14, Nwouhuocha, Carr 2, All. Ghirelli.

Arbitri: Giustarini e Melai.Note: parziali 16-21; 34-27; 51-46. Tiri da due: Virtus Imola 15/35; Vicenza 10/33. Tiri da tre: 6/20; 11/30. Tiri liberi: 31/46; 12/16. Rimbalzi: 50; 37.

La Virtus attuale è una squadra chirurgica, ti mette i punti giusti come fa lo specialista al termine di un’operazione complessa. I gialloneri superano gli ostacoli a testa bassa alzando i giri del motore quando la salita comincia a essere impegnativa. In quei frangenti tutti pedalano più forte, si danno il cambio in testa al plotone e riescono a staccare gli avversari. Si vede la mano di Galetti, il tecnico in panchina è tarantolato, detta i ritmi e dice quando bisogna andare in fuga, tirare il fiato controllando chi insegue.

I veneti alla palla a due sono più reattivi e prendono il comando delle operazioni, mantenendo qualche punto di vantaggio, Imola riesce a stare a -1 (6-7), poi con lo scorrere dei minuti la forbice si allarga. Gli imolesi però non si fanno staccare più di tanto e al primo gong il divario è di 5 lunghezze con Gasparin già a quota 9. Spingono i vicentini, Da Campo per il +7 (16-23), ma Ricci da tre buca la difesa (19-23). Qui però arriva il 6-2 interno ed è parità (25-25). Kadjividi e Morina per il +5 giallonero (30-25); all’intervallo lungo i virtussini sono sopra di 7 punti (34-27).

Al rientro la Virtus piazza un 6-0 che vale il +13 (40-27). Vicenza risponde con un 9-2 (42-36) e lo svantaggio esterno è più che dimezzato. Gli ospiti non mollano e si avvicinando ancora (48-43). Nella volata finale è subito Virtus (54-46). Ricci, Fiusco e Vaulet danno alla V imolese il +13 (61-48) quando da giocare ci sono da giocare 6’14’’. Non è finita, i vicentini risalgono un po’ alla volta, ma devono fare i conti con un gruppo dove tutti cantano e portano la croce, i gialloneri pedalano arrivando cosi allo striscione del traguardo a braccia alzate. Testa subito alla prossima partita, i gialloneri saranno impegnati a Fidenza su un campo da sempre ostico e con una squadra che sta facendo bene.

Antonio Montefusco