Basket B Nazionale: Raucci non basta, biancorossi troppo nervosi. Vecchi, meno buona la seconda. L’Andrea Costa battuta da Crema

Andrea Costa 79 Crema 90

Up Andrea Costa Imola: Fazzi, Pavani, Benintendi, Toniato 13, Filippini 4, Klanjscek 19, Chiappelli 4, Martini 6, Raucci 17, Sanguinetti 5, Zedda 11. All. Vecchi.

Logiman Crema: Murri 10, Venturoli 19, Bocconcelli 14, Morena, Dincic 14, Pirani 8, Valesin 7, Zupan 17, Tarallo, Bonacina, Pianegonda 1. All. Dognini.

Arbitri Antimiani e Menicali.

Parziali: 17-19; 33-39; 54-64. Tiri da due: 24/49; 7/20. Tiri da tre: 6/26; 16/34. Tiri liberi: 13/20; 28/37. Rimbalzi: 47; 37.

Cade con Crema l’Andrea Costa dopo una gara estremamente nervosa (32 falli fischiati, alcuni certamente opinabili) nella quale i biancorossi non sono riusciti a trovare nessuna contromisura allo strapotere offensivo di Vicenza. Pesano le scarse percentuali biancorosse in una serata in cui la prova di Raucci resta forse l’unico aspetto da salvare.

L’attacco spuntato condiziona l’avvio dei biancorossi che sulle triple ospiti subiscono il primo break (4-11 al 3’). Vecchi smuove la panchina e chi sale propizia il contro-break, con il debuttante Raucci subito attivo (8 punti) e l’Up che riapre decisamente la partita trovando anche il vantaggio in avvio di secondo quarto con Chiappelli (23-22 al 12’). Vantaggio che non mantiene per i tanti errori al tiro, mentre Crema continua a essere ispirata dall’arco (10/22 al primo quarto) contro la zona dell’Up, così al netto dell’ottimo contributo della panchina, su tutti Zedda (meno quello del quintetto), la pausa lunga premia Crema. Klanjscek prova a scuotersi in avvio di terzo quarto ma l’Up non trova la giusta continuità davanti con tiri a salve dall’arco che alimentano l’impatto offensivo della Logiman (41-55 al 24’) e alcuni fischi della coppia in grigio che innervosiscono i biancorossi (tecnico a Toniato) e il pubblico (con la caduta dei cartelloni pubblicitari che ritarda l’avvio dell’ultimo quarto).

Crema allunga ancora sulla scia delle sue percentuali (54-70) e Imola (tecnico anche a Sanguinetti) prova una reazione, arrivando con Raucci a -10 (66-76). Il nervosismo però continua a farla da padrona nella testa dell’Andrea Costa, irrequieta per le pur discutibili scelte arbitrali e incapace di trovare le giuste contromisure a una Crema che continua a colpire con precisione, sigillando il risultato.

Luca Monduzzi