Basket B Nazionale. San Giobbe Chiusi attesa sul parquet di Montecatini

San Giobbe Chiusi sul parquet degli Herons Montecatini per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. "Penso che sarà una partita dai ritmi alti – ha detto coach Zanco nella conferenza stampa di presentazione dell’incontro –, però già con quella fisicità da playoff che abbiamo visto mettere in campo con Gema Montecatini e loro a Livorno tre giorni fa. Nel senso partite molto fisiche, partite, dure, partite sporche, partite dove la posta in palio comincia a essere veramente alta e quindi non bisogna commettere il minimo errore perché in queste partite qui poi gli errori si pagano a caro prezzo. Stiamo alzando veramente il livello di fisicità e di intensità delle partite. Tutti quanti, non solo noi chiaramente. E quindi adesso le partite probabilmente si sporcano da un punto di vista di bellezza però dal punto di vista di intensità stiamo veramente arrivando alla soglia dei playoff e quindi anche le squadre e il pubblico si stanno preparando alla stessa cosa". Herons Montecatini è un’altra big del torneo, sul livello simile a quello dell’altra squadra termale, la Gema, battuta mercoledì scorso di diciotto punti: "Incontriamo un’altra squadra di quelle costruite per fare la voce grossa in questo campionato – ha aggiunto Zanco –. Hanno un pacchetto di esterni di assoluto livello con l’aggiunta di Kupstas oltre a Chiera, Trapani, Benites. È una squadra che vuole correre molto, aggressiva in campo aperto, che si gasa, che può veramente metterci in difficoltà. Noi dobbiamo mettere quel tipo di mentalità e quel tipo di fisicità che abbiamo messo nelle ultime due partite, continuando a lavorare sul nostro percorso di crescita come abbiamo fatto fino ad oggi. Perché vogliamo comunque provare a dire la nostra anche in questi campi qua". Palla a due alle 18 al PalaTagliate di Lucca, con direzione di gara affidata a Secchieri e De Rigo.