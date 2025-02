Basket B Nazionale. San Giobbe Chiusi domani in campo con Montecatini

Dopo la domenica di ‘riposo’, causa rinvio al 5 marzo della sfida contro Ruvo di Puglia, la San Giobbe Chiusi si prepara ad entrare nella parte più calda del calendario, affrontando domani sera la Gema Montecatini. La sfida contro la formazione termale sarà la prima di una tranche particolarmente impegnativa di quattro incontri in dodici giorni; domenica la trasferta in casa dell’altra squadra di Montecatini, gli Herons, poi il recupero della trasferta a Ruvo di Puglia mercoledì 5 marzo, quindi la sfida casalinga contro la Luiss Roma. Poi la sosta per le Final Four di Coppa Italia (nel weekend del 16 marzo) capiterà al momento giusto per recuperare un po’ di energie in vista della volata finale.

Per quanto riguarda il prossimo incrocio, domani sera i Bulls affronteranno una Gema Montecatini reduce da una sorta di allenamento competitivo contro Sant’Antimo, superata agevolmente con il punteggio di 78-48 (Savoldelli con 19 punti e Acunzo con 16 i migliori marcatori). Con questo risultato la squadra di coach Del Re si è confermata al secondo posto della classifica con un vantaggio di sei lunghezze su Ruvo di Puglia, che però ha due partite da recuperare.