Basket B Nazionale. San Giobbe Chiusi all’Estra Forum contro Luiss Roma

San Giobbe Chiusi in campo all’Estra Forum contro Luiss Roma (palla a due alle 18, arbitrano Valletta e Marianetti) per la trentaduesima giornata di campionato. "I ragazzi hanno tanta voglia di rivalsa e di far rivedere quello che di buono abbiamo fatto vedere negli ultimi mesi, fino alla partita con Gema – ha detto coach Zanco in fase di presentazione della partita –. È chiaro che, quando si giocano così tante partite ravvicinate, con questo tipo di dispendio fisico e mentale, c’è bisogno di essere concentrati, seri, essere uomini e riuscire a trovare anche in un quarto d’ora, in dieci minuti, in mezz’ora di allenamento, la concentrazione per mettere dentro più benzina possibile per la preparazione di una partita contro una squadra come la Luiss, che ha un sistema solido, che ha costruito in tanti anni di lavoro".

Luiss squadra da temere: "Giocano quasi a memoria – ha aggiunto Zanco –, hanno dei punti di riferimento importanti con giocatori che hanno giocato sia in categorie superiori sia che hanno già vinto la Serie B due anni fa. Quindi una squadra di tutto rispetto, che sa soffrire, che sa vincere le partite punto a punto. E lo ha fatto veramente tante volte in questa stagione. In primis dobbiamo essere pronti a fare una gara solida e soprattutto una gara nella quale non dovremo avere pause a livello mentale per tutti i quaranta minuti. La Luiss è la squadra migliore del campionato nell’approfittare di qualsiasi momento di debolezza degli avversari".

Le scorie dei tanti impegni ravvicinati possono farsi sentire: "Dobbiamo stringere i denti e fare un ulteriore miracolo per questa partita sapendo di avere comunque una settimana di recupero con la pausa della Coppa Italia e poi torneremo finalmente a giocare una volta sola settimana. Quindi ci sarà tutto il tempo per recuperare le energie".